اليابان والولايات المتحدة تتفقان على تعزيز التحالف الثنائى

اتفق وزير الخارجية الياباني الجديد يوشيماسا هاياشي ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين، في اتصال هاتفي اليوم السبت، على قيام رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بزيارة مبكرة إلى الولايات المتحدة لعقد قمته الأولى مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية إنه في أولى محادثات لهاياشي مع نظير أجنبي منذ توليه المنصب يوم الأربعاء الماضي، اتفق الدبلوماسيان أيضًا على تعزيز التحالف الثنائي وبذل الجهود نحو جعل منطقة المحيطين الهندي والهادئ مفتوحة وسط تأكيد الصين لنفوذها، بحسب وكالة كيودو للأنباء اليابانية.

وأكد الجانبان، خلال المحادثات الهاتفية، على أهمية الاستقرار في مضيق تايوان، بينما يسعيان لعقد ما يسمى باجتماع 2+2 بمشاركة وزيري دفاع وخارجية الحليفين في أقرب وقت ممكن.

وقال هاياشي إن بلينكن أعرب عن التزامه "بالدفاع عن اليابان، بما في ذلك تطبيق المادة 5 من المعاهدة الأمنية اليابانية الأمريكية على جزر سينكاكو" في بحر الصين الشرقي.

وقالت الخارجية اليابانية إن الجانبين أعربا على نحو مشترك عن مخاوف بشأن محاولات الصين الأحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن في المنطقة باستخدام القوة.

وقالت الحكومة اليابانية إن كيشيدا، الذي أصبح رئيسًا للوزراء في أكتوبر الماضي، قد يزور الولايات المتحدة قبل نهاية العام لإجراء محادثات مع الرئيس جو بايدن.

وكانت مصادر حكومية يابانية قد ذكرت في وقت سابق أن طوكيو تتطلع إلى أن تتم زيارة كيشيدا للولايات المتحدة في الشهر الجاري.

واتفق كبار دبلوماسيي اليابان والولايات المتحدة، في محادثات هاتفية على تعزيز تحالفهما الثنائي ومواصلة بذل الجهود نحو منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة بعد تولي فوميو كيشيدا رئاسة وزراء اليابان هذا الأسبوع.

وأفادت وزارة الخارجية اليابانية، حسب ما أوردته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، بأن وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن تبادلا "وجهات النظر حول مجموعة واسعة من القضايا، مثل الوضع الإقليمي، بما في ذلك كوريا الشمالية والصين، فضلًا عن التعاون بشأن تغير المناخ" خلال مكالمة استمرت 15 دقيقة.