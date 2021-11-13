السبت 13 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

ابنة الرئيس الفلبيني دوتيرتي تترشح لمنصب نائب الرئيس

ابنة الرئيس الفلبيني
ابنة الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي

ذكرت مفوضية الانتخابات اليوم السبت أن ابنة الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي قدمت أوراق ترشحها لمنصب نائب الرئيس، منهية بذلك تكهنات دامت شهورا بشأن خططها المتعلقة بالانتخابات التي تجرى في 2022.

وقالت كريستينا جارسيا فراسكو، المتحدثة باسم سارة دوتيرتي كاربيو (43 عاما) في بيان إن ابنة الرئيس ترشحت لخوض الانتخابات على المنصب كبديل بعد انسحاب المرشحة الأصلية لحزبها.

وبعد فترة وجيزة من تقديمها أوراق الترشح عبر مندوب، اعتمد الحزب السياسي الذي ينتمي له فرديناند ماركوس جونيور، ابن الرئيس الفلبيني الراحل الذي يحمل الاسم نفسه وترشح في الانتخابات لمنصب الرئيس، سارة دوتيرتي كمرشحته لمنصب نائب الرئيس.

وكان قرار ابنة رئيس الفلبين خوض الانتخابات على هذا المنصب مفاجأة بعدما تصدرت استطلاعات الرأي طيلة العام الحالي كأفضل المرشحين للرئاسة.
 ويحظر الدستور على الرئيس البالغ من العمر 76 عاما السعي للحصول على فترة ولاية ثانية مدتها ست سنوات. وقال الشهر الماضي إنه سيعتزل السياسة.

وتجرى الانتخابات في الفلبين في مايو 2022 على منصبي الرئيس ونائبه وحكام الأقاليم ورؤساء البلديات وغيرهم من المسؤولين المحليين.

وفي سياق متصل، رفضت لجنة الانتخابات الفلبينية الإثنين مقترحات بتأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل بسبب مخاوف من أن تؤدي عملية الاقتراع إلى تفشي فيروس كورونا.

وينص الدستور الفلبيني على أن يتم إجراء انتخابات اختيار الرئيس ونائب الرئيس كل ستة أعوام في يوم الاثنين الثاني من شهر مايو.

وقال جيمس خيمينيز، المتحدث باسم مفوضية الانتخابات (كوميليك)، إن انتخابات العام المقبل المقرر إجراؤها في 9 مايو، يجب أن تتم في موعدها.

وقال: "لا يمكننا إعادة جدولة أو إلغاء الانتخابات لأن الدستور هو الذي يحدد ذلك"، واقترح أحد أعضاء البرلمان الأسبوع الماضي تأجيل الانتخابات بسبب جائحة كورونا، وسط مخاوف من أن التصويت قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في تفشي الفيروس.

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