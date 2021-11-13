صابر الرباعى يحيى حفل الموسيقى العربية على مسرح النافورة.. اليوم

يحيي النجم التونسى صابر الرباعى، اليوم السبت، حفلًا غنائيًا ضخمًا، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان و مؤتمر الموسيقى العربية في دورته الـ30، والتي تقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الثامنة مساء، بفاصلًا غنائيًا للنجمة الشابة ريهام عبد الحكيم يتضمن نخبة من مؤلفات زمن الفن الجميل ومختارات من أشهر أعمالها الخاصة.

وفي السابعة مساء على المسرح الخارجي يقدم كورال شباب وأطفال مركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد قيادة، وتدريب الدكتور محمد عبد الستار، والدكتورة داليا حسنين، عددًا من مؤلفات الموسيقى العربية القديمة والمعاصرة.

ويختتم الرباعي الحفل بنخبة من أروع أغنياته القديمة والحديثة، ويقدم «الرباعي»، باقة متنوعة من أعماله الموسيقية، منها «سيدي منصور، اتحدى العالم، عز الحبايب، سلام، واحشني، تذكروني».

ومن المقرر أن يقام الحفل تحت شعار «كامل العدد»، خاصة وأن نفدت تذاكره بالكامل، وشهدت إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، بمجرد طرحها على الموقع الإلكتروني الخاص بالأوبرا، بأربع فئات 1810، 1510، 1010، 510 جنيهات.

اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية

ويقام الحفل مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، والتي تتمثل في عدم السماح بالدخول بدون ارتداء الكمامة، والجلوس بأسبقية الحضور، ومنع دخول الأطفال أقل من 7 سنوات، والالتزام بالدخول من البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بقياس درجات الحرارة بواسطة المختص، مع ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، وعدم السماح بتحريك المقاعد.

وكان «الرباعي» قد أحيا مساء أمس الأول الخميس، حفلًا آخر، ضمن فعاليات المهرجان على مسرح مكتبة الإسكندرية الذي يحتضن ليالي المهرجان لأول مرة.

وطرح صابر الرباعي، مؤخرًا أحدث أغنياته التي تحمل اسم «شد صحيح» على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من ألحانه وكلمات حاتم القيزاني، توزيع سامي المعتوقي، وتقول كلمات الأغنية: «شد صحيح واحسبها مليح.. قلب كبير تتحدى الريح.. مهما يصير عمرك ما تطيح.. لا ما تطيح.. أنت النور طاير في الكون.. حر تكون ولا ما تكون.. هد السور كسر الحديد.. وطير بعيد.. زيد علي صوتك ما ترضى بموتك.. اليوم إللي يفوتك محسوب عليك.. ثبت خطواتك افرح بحياتك.. الدنيا جاتك بين يديك.. أنت النار إللي ماتطفاش.. وأنت العزم إلي مايوفاش.. علاش الخوف من الظلمة علاش».

يذكر أن الدورة الثلاثين إهداء لروح الموسيقار عبده داغر، والموسيقار الدكتور جمال سلامة، وتقام فعاليات المهرجان وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في جميع الفعاليات على مختلف المسارح، وتضم الفعاليات 33 حفلًا غنائيًا وموسيقيًا تحتضنها 5 من مسارح الأوبرا هي النافورة، معهد الموسيقى العربية، الجمهورية، إلى جانب مكتبة الإسكندرية، وتبدأ جميع الحفلات في تمام الثامنة مساء يوميًا.