الجمعة 12 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«حقي» يتحدث عبر الهولوجرام.. سيناريو تخيلي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

الأديب الكبير يحيي
الأديب الكبير يحيي حقي شخصية معرض الكتاب الـ"53"

في ظل ما تشهده قطاعات وزارة الثقافة المصرية من عملية تحول رقمي، برزت في توظيفها عدد من الوسائل التكنولوجية الإفتراضية بخدماتها للجمهور منذ 2020 تزامنًا مع جائحة كورونا، مثل توظيف تقنية «الهولوجرام» فى حفلات دار الأوبرا المصرية، وتقديم الكتب الرقمية لقراء الكتب وغيرها من الخدمات التى ساهمت في تحقيق العدالة الثقافة ونشرها وقت جائحة كورونا «كوفيد 19»، الأمر الذى يدفعنا لوضع سيناريو تخيلي لمعرض القاهرة الدولى للكتاب الـ«53»، والمقرر انعقاده  خلال الفترة من 26 يناير إلى 6 فبراير 2022، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.

ويحل الأديب الراحل يحيي حقي شخصية المعرض، وتحل اليونان ضيف شرف المعرض.

هل سنرى يحيى حقي يحدثنا ويشاركنا شراء الكتب عبر تقنية «الهولوجرام»؟

 

في 24 فبراير 2020، نظمت دار الأوبرا المصرية، لأول مرة، حفلًا بتقنية الهولوجرام على المسرح الكبير، حيث جسدت أم كلثوم خلال الحفل لاستعادة أجواء زمن الفن الجميل، إيمانًا بأهمية مواكبة الطفرات التي حققتها التقنيات الحديثة ومخاطبة أبناء الوطن من خلالها خاصة بعد أن ظهر تأثيرها الواضح في الحياة اليومية، وهو ما يمكن إعادة تجربته مرة أخرى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب، حيث يمكن ان نرى شخصية المعرض الأديب الراحل يحيي حقي، ونتحدث إليه بل ويشاركنا شراء الكتاب.

فيلم - قنديل أم هاشم - 1968 - معرض الصور

وتتيح تقنية الهولوجرام أن نشاهد شخصيات أعماله تسير بيننا فى طرقات أجنحة المعرض، ونحتفي بها مرة أخرى مثل شخصية «إسماعيل»، التي قاد بأدائها الفنان الراحل شكرى سرحان في فيلم «قنديل أم هاشم»، وشخصية «عباس» التي أداها أيضًا «سرحان» فى رائعة يحيي حقي «البوسطجي»،  و«مصطفى» و«وجيهة» أبطال مجموعته القصصية «سارق الكحل».

فيلم البوسطجي والرسائل التي ضلّت طريقها

 

معنى الهولوجرام؟ 

عبارة عن عرض مرئى يقوم بإعادة إنشاء الصورة عرضها بصورة ثلاثية الأبعاد، بطريقة عالية الجودة، لتطفو الصورة فى الهواء كمجسم هلامي ثلاثي الأبعاد ويظهر كطيف من الألوان يتجسد على الشكل المراد عرضه.

الهولوجرام - موضوع

أن تستمتع لقصائد كفافيس وتشاهد أبطال زوربا لكزانتاكس حولك فى المعرض

معلومات عن الشاعر اليوناني قسطنطين كفافيس | المرسال

 

هل تتخيل أنه عند دخولك أرض المؤتمرات لزيارة معرض الكتاب أن ترى أمامك الشاعر اليوناني قسطنطين كفافيس يقرأ لك قصائده الفلسفية، ويشرح لك بعض ما يتضمنه متحفه إفتراضياً، أو أن تشاهد ابطال رواية «زوربا اليوناني»، للكاتب نيكوس كازانتزاكيس يتجولون حولك فى أرض المعرض، وأنت ترتدي نظارة تقنية الواقع الافتراضي، لما لا! .

 

نيكوس كازانتزاكيس.. رحلة فيلسوف الرواية إلى الحرية والخلاص | المصري اليوم

ما هي  تقنية الواقع الافتراضي؟

الواقع الافتراضي هي تقنية حاسوبية توفر بيئة ثلاثية الأبعاد تحيط بالمستخدم وتستجيب لأفعاله بطريقة طبيعية، وعادة ما يكون ذلك من خلال وسائل عرض مثبتة برأس المستخدم، كما تستخدم قفازات أحيانا لتتبع حركة اليدين من خلال خاصية اللمس.

اختار أفضل نظارات الواقع الافتراضي لعام 2021 - متجر جملة الالكتروني
الأديب الكبير يحيي حقي الدورة 53 من معرض القاهرة الدولى للكتاب أرض المعارض بالتجمع الخامس كازانتكاس قسطنطين كفافيس تقنية الهولوجرام

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وائل لطفي

متحف لـ«قرافات» القاهرة

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«حقي» يتحدث عبر الهولوجرام.. سيناريو تخيلي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

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