الجمعة 12 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بحركات استعراضية.. ضبط سائقين عرضّا حياة المواطنين للخطر فى شوارع النزهة

ضبط سائقين
ضبط سائقين

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن العاصمة، من ضبط سيارتين أثناء قيام السائقين بحركات استعراضية معرضين حياة المواطنين للخطر بمنطقة النزهة.

تفاصيل الواقعة

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، إخطارا من المقدم محمد جهاد رئيس مباحث قسم شرطة النزهة، يفيد بضبط سيارتين ملاكى أثناء قيام قائديها بحركات استعراضية بأحد الشوارع بمنطقة مساكن شيراتون بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة إحداهما قيادة «طالب يحمل جنسية إحدى الدول»، والثانية قيادة طالب «لا يحمل تراخيص»، معرضين حياة المواطنين للخطر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وائل لطفي

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