الأحد.. انتخابات غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات

تعقد غرفة صناعة الطباعة والتغليف انتخاباتها يوم الأحد المقبل بمقر اتحاد الصناعات المصرية.

يشهد اتحاد الصناعات المصرية حالة جديدة من المنافسة القوية بين أكثر من 700 مرشح على انتخابات الغرف الصناعية ولأول مرة سيطر الشباب والمرأة على قوائم المرشحين حيث ضمت كل غرفة نحو ١٥ مرشح من الشباب والمرأة بعد تطبيق قانون الجديد لتنظيم العمل داخل أكبر قلعة صناعية في أفريقيا تضم أكثر من ١٠٠ ألف شركة صناعية.

وانطلق ماراثون انتخابات الغرف الصناعية ويستمر حتي ٢٨ نوفمبر الجاري والتي ستسفر عن مجالس إدارة الغرف الصناعية للدورة الجديدة 2021-2025 ومن المقرر انتخاب مجلس إدارة الاتحاد من أعضاء هذه الغرف الـ 19 غرفة .



وتجرى انتخابات غرفة الطباعة والتغليف يوم 14 نوفمبر، وغرفة صناعة السينما يوم 15 من نفس الشهر، وغرفة صناعة الحبوب 16 نوفمبر 2021، والصناعات الهندسية يوم 17 من نوفمبر، وتعقد انتخابات غرفة دباغة الجلود 18 نوفمبر.



وتعقد غرفة مواد البناء انتخاباتها يوم 21 نوفمبر وصناعة الجلود 22 نوفمبر 2021 والصناعات الغذائية يوم 24 نوفمبر والصناعات المعدنية 25 نوفمبر، والصناعات الكيماوية 28 نوفمبر 2021.



ووفق قانون اتحاد الصناعات المصرية الجديد رقم 70 لسنة 2019، تقسم الجمعية العمومية للغرف الصناعية إلى 3 فئات وهي منشآت كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، وتحصل كل فئة على 4 مقاعد بمجلس إدارة كل غرفة صناعية، فيما يعين 3 أعضاء من قبل الوزير المختص بشؤون الصناعة والتجارة.



وتصنف المنشآت الصناعية وفقا لرأسمالها المستثمر خلال السنة المالية السابقة، من واقع ميزانية كل منشأة، ليكون القيد بجدول المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر للمنشآت التى يقل رأسمالها المستثمر عن 50 مليون جنيه، ويقيد بجدول المنشآت المتوسطة التى يتراوح رأسمالها المستثمر بين 50 و200 مليون جنيه، فيما يقيد بجدول المنشآت الكبيرة المؤسسات التى يزيد رأسمالها المستثمر على 200 مليون جنيه.