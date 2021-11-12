الجمعة 12 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الآلاف يؤدون صلاة الجمعة والاستسقاء فى رحاب المسجد الأقصى

جريدة الدستور

أدى آلاف الفلسطينيين، صلاة الجمعة والاستسقاء، في رحاب المسجد الأقصى المبارك.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس إن 60 ألف مصل أدوا الجمعة في المسجد الأقصى .
وأقام الشيخ يوسف أبوسنينة، صلاة الاستسقاء، تيمنا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، سائلا الله تعالى بأن ينزل الغيث.
ونشرت قوات الاحتلال حواجزها على مداخل الأقصى والبلدة القديمة، عقب توافد المصلين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

وفي وقت سابق.. اقتحم مستوطنون إسرائيليون، الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال.

وقال شهود عيان إن المستوطنين ويقدر عددهم بالعشرات اقتحموا باحات المسجد عبر باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا صلوات علنية في منطقته الشرقية، في الوقت الذي تشدد قوات الاحتلال من إجراءاتها على المصلين الوافدين إلى الأقصى.

وتشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمقدسيين والمصلين في الأقصى، إضافة إلى جملة من الاستفزازات بحق الشبان.

وينفذ المستوطنون اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى، في محاولة لفرض أمر واقع والسيطرة عليه.

وفي سياق آخر، بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس الوزراء زياد أبوعمرو، الأربعاء، مع وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني والوفد المرافق له، آخر التطورات السياسية في المنطقة بشكل عام وعلى الساحة الفلسطينية على وجه الخصوص.

وأكد أبوعمرو، خلال اللقاء الذي عقد في رام الله، وحضرته وكيل وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أمل جادو، أهمية وجود تحرك أوروبي جدي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني بالحصول على حقوقه المشروعة وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

واستعرض أبوعمرو الجهود التي تقوم بها دولة فلسطين لحشد الدعم السياسي والمالي خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى الاعتداءات المتكررة من قبل قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين على المسجد الأقصى، كما تطرق إلى إعادة إعمار قطاع غزة ورفع الحصار عنه.

وشكر أبوعمرو وزير الخارجية الأيرلندي على مواقف بلاده والدور الذي تقوم به في دعم دولة فلسطين والشعب الفلسطيني، خاصة أن أيرلندا تعتبر من أكبر الداعمين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا.

رام الله المسجد الأقصى فلسطين

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وائل لطفي

متحف لـ«قرافات» القاهرة

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