الجمعة 12 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«كوب 26»: المسودة الثانية لنتائج القمة تظهر تخفيف لحدة الصياغة

كوب 26
كوب 26

ذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية، اليوم الجمعة، أن المسودة الثانية للنتائج الرئيسية لقمة المناخ "كوب 26" في جلاسكو، أظهرت تخفيفًا طفيفيًا من حدة الصياغة في بعض الحالات لكنها احتفظت بالمطالب الأساسية للعودة لطاولة الحوار العام المقبل.

وأوضحت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم مطالبة كافة الدول المشاركة في القمة لتسريع التخلص التدريجي من طاقة الفحم والعودة إلى طاولة المفاوضات العام المقبل، مع إدخال تحسينات على خططها الوطنية بشأن خفض غازات الاحتباس الحراري.

ولفتت الصحيفة إلى أن النص السابق الذي نُشر صباح أمس الخميس، حث الأطراف على إجراء مراجعات بشأن المساهمة المحددة على المستوى الوطني بينما المسودة الحالية طلبت منهم القيام بذلك، كذلك شملت دعوة الدول لتسريع التخلص التدريجي من طاقة الفحم بلا هوادة والإعانات غير الفعالة للوقود الأحفوري.

وأوضحت "الجارديان"، أنه تم إضافة مصطلح غير الفعَّال للوقود الأحفوري الذي من شأنه أن يكون غطاءً للبلدان التي ترغب في الاحتفاظ ببعض الإعانات.

من جانبهم، قال المهندسون الثلاثة لاتفاقية باريس المناخية لعام 2015 لـ"لجارديان"، إن العودة إلى طاولة المفاوضات في العام المقبل لمراجعة أهداف خفض الانبعاثات الوطنية للبلدان المعروفة باسم المساهمات المحددة وطنيًا، يجب أن تكون النتيجة الرئيسية للمحادثات في حال تثبيت درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية.

الجارديان المناخ كوب 26 غازات الاحتباس الحراري الأحفوري

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