إزالة تعديات على أراضى زراعية وأملاك الدولة بالمنوفية

نفذت الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان وبالتنسيق مع الجهات الأمنية، إزالة فورية في المهد داخل الحيز العمراني عبارة عن سملات وقواعد أسمنتية على مساحة 50 مترا، وتم التحفظ على مواد البناء وإيداعها بمخازن الوحدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وفى مركز قويسنا تم تنفيذ إزالة فورية لحالة تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بقرية شبرا بخوم علي مساحة 175 متر بالتنسيق مع مسئولى حماية الأراضي بالإدارة الزراعية والجهات الأمنية.

وفى نطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف تمت الإزالة الفورية لحالة تعدى على الأرض الزراعية بقرية غمرين بالوحدة المحلية بمنشأة سلطان على مساحة 40 متر عباره عن تشوينات بالطوب الطفلى وذلك بالتعاون مع مسئول اللجنة المختصة ومسئول الزراعة، فضلاً عن إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

هذا وقد شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تنفيذ الإزالة الفورية لأي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أى تعديات وإيقاف البناء المخالف فى المهد للحفاظ على الرقعة الزراعية ، مؤكداً على أنه لا تهاون فى حق الدولة والتصدى بكل حزم لأى تعديات تتم على أرض المحافظة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

ويتم ذلك فى ضوء تكليفات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بشأن التصدى بكل حسم للتعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص وتنفيذ الإزالات الفورية في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظا على الرقعة الزراعية والحد من تبويرها وتأكيداً على هيبة وحقوق الدولة.