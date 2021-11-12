الجمعة 12 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة تعديات على أراضى زراعية وأملاك الدولة بالمنوفية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

نفذت الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان وبالتنسيق مع الجهات الأمنية، إزالة فورية في المهد داخل الحيز العمراني عبارة عن سملات وقواعد أسمنتية على مساحة 50 مترا، وتم التحفظ على مواد البناء وإيداعها بمخازن الوحدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وفى مركز قويسنا تم تنفيذ إزالة فورية لحالة تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بقرية شبرا بخوم علي مساحة 175 متر بالتنسيق مع مسئولى حماية الأراضي بالإدارة الزراعية والجهات الأمنية.

وفى نطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف تمت الإزالة الفورية لحالة تعدى على الأرض الزراعية بقرية غمرين بالوحدة المحلية بمنشأة سلطان على مساحة 40 متر عباره عن تشوينات بالطوب الطفلى وذلك بالتعاون مع مسئول اللجنة المختصة ومسئول الزراعة، فضلاً عن إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

هذا وقد شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تنفيذ الإزالة الفورية لأي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضى الزراعية  وأملاك الدولة  والمتابعة المستمرة لمنع أى تعديات وإيقاف البناء المخالف فى المهد للحفاظ على الرقعة الزراعية ، مؤكداً على أنه لا تهاون فى حق الدولة والتصدى بكل حزم لأى تعديات تتم على أرض المحافظة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.
ويتم ذلك فى ضوء تكليفات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بشأن التصدى بكل حسم للتعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص وتنفيذ الإزالات الفورية في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظا على الرقعة الزراعية والحد من تبويرها وتأكيداً على هيبة وحقوق الدولة.

محافظة المنوفية اجراءات تعديات بدون ترخيص الزراعة تعاون تنسيق زراعية لجنة قانون

رئيس التحرير

وائل لطفي

متحف لـ«قرافات» القاهرة

الأكثر قراءة

تفاصيل تصدير أول شحنة غاز مصري لكرواتيا

نيويورك تايمز تحذر من خطورة تفاقم النزاع في إثيوبيا

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 12-11-2021

الزمالك يشكر الرئيس السيسى على «مُهلة أكتوبر»

مصرع 3 أطفال فى حريق شقة سكنية بعين شمس

غدًا.. انطلاق فعاليات «منتدى المرأة العالمي للفنون» بمشاركة 40 فنانة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

من سيحارب إيران؟

د. محمد عفيفي

السينما والمجتمع المصرى

محمد بركة

المثقف والجنس.. كيف يحل صلاح فضل الإشكالية المسكوت عنها؟

محمد نجم

مستجدات الأزمة العالمية ونظرة على السوق المصرية

ماجد حبته

متطرفة فى كلية لندن

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا (تذكر.. يجب أن تموت)

حسين دعسة

عندما تكتب «عميرة هيس».. أنا ممولة للإرهاب

ماجد حبته

هل يختفى الأمريكى القبيح؟!

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

استقالة رئيس شركة برامج تجسس إسرائيلية بعد إدراج أمريكا لها فى القائمة السوداء

وزير إسرائيلى يعتزم طرح مشروع قانون يقصر ولاية رئيس الوزراء على 8 سنوات

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين فى الضفة الغربية