الجمعة 12 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البحرين تشيد بالدور البارز للولايات المتحدة فى تعزيز الأمن بالمنطقة

الشيخ عبدالله بن
الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة، سفير مملكة البحرين

أكد الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، عمق العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين المنامة وواشنطن في العديد من المجالات، ومن أهمها المجالات الدفاعية والأمنية.. مشيرا إلى الدور البارز الذي تقوم به أمريكا في تعزيز الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة.
وأشار السفير البحريني - خلال مشاركته بمنتدى السفراء المنظم من قبل المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية IISS في الأمريكيتين ومقره واشنطن، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية اليوم الجمعة - إلى جهود البحرين السباقة لمحاكاة التطور العالمي في شتى المجالات، ومنها ما يتعلق بالقطاع المصرفي والمالي والتكنولوجيا المالية والقطاع السياحي والصناعي، مؤكدا متانة الشراكة البحرينية الأمريكية وإسهامها الملموس في دفع عجلة التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، واستدل على ذلك بإنشاء منطقة تجارية أمريكية في مملكة البحرين لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي في إطار اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين.
كما أكد على حيوية وانفتاح البيئة الاقتصادية التي تتمتع بها مملكة البحرين، مشيرا إلى خطة التعافي الاقتصادي التي تم الإعلان عنها مؤخرا، والمبنية على 5 أولويات، والتي تدعو إلى خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل، وتسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها، وتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، وتنمية القطاعات الواعدة، وتعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي وذلك من خلال تنفيذ 27 برنامجا.
جدير بالذكر أن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية IISS الذي يقع مقره الرئيسي في المملكة المتحدة، له ثلاثة مكاتب إقليمية حول العالم، مكتب في المنامة والذي يغطي منطقة الشرق الأوسط، ومكتب في سنغافورة والذي يغطي منطقة جنوب شرق آسيا، ومكتب في واشنطن العاصمة ويغطي القارتين الأمريكيتين.
كما تستضيف مملكة البحرين بالتعاون مع المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية مؤتمرا سنويا تحت مسمى "حوار المنامة".

الولايات المتحدة الامريكية واشنطن البحرين مملكة البحرين سفير مملكة البحرين

رئيس التحرير

وائل لطفي

متحف لـ«قرافات» القاهرة

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 12-11-2021

أسعار القمح وجولة رئيس الوزراء بالوادي الجديد.. حصاد «الزراعة» في أسبوع

وزير الإسكان يصدر 37 قرار إزالة تعديات ومخالفات بالساحل الشمالي الغربي

الملكة إليزابيث الثانية تشارك في حفل رسمي الأحد المقبل

«الزراعة» تقدم 8 توصيات فنية للمزارعين لمواجهة التغيرات المناخية غدا

«الري» تنجز تأهيل وتبطين 3181  كيلو متر من الترع المتعبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

من سيحارب إيران؟

د. محمد عفيفي

السينما والمجتمع المصرى

محمد بركة

المثقف والجنس.. كيف يحل صلاح فضل الإشكالية المسكوت عنها؟

محمد نجم

مستجدات الأزمة العالمية ونظرة على السوق المصرية

ماجد حبته

متطرفة فى كلية لندن

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا (تذكر.. يجب أن تموت)

حسين دعسة

عندما تكتب «عميرة هيس».. أنا ممولة للإرهاب

ماجد حبته

هل يختفى الأمريكى القبيح؟!

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

استقالة رئيس شركة برامج تجسس إسرائيلية بعد إدراج أمريكا لها فى القائمة السوداء

وزير إسرائيلى يعتزم طرح مشروع قانون يقصر ولاية رئيس الوزراء على 8 سنوات

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين فى الضفة الغربية