ضمن الحملة القومية لإنقاذ النيل.. إزالة 16241 تعد في المحافظات

تنفذ وزارة الموارد المائية والري، حملات إزالة موسعة للتعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية والرياحات، بمختلف محافظات الجمهورية، ضمن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع الأجهزة المعنية، خلال مدة ستة أشهر.

- الإزالات المستهدفة تبلغ حوالي 180 ألف حالة



وقال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، الجمعة ، إن أعداد الإزالات المستهدفة تبلغ حوالي 180 ألف حالة بمساحة 19،40 مليون متر مربع تقريبا، مشيراً إلى أن ما تم إزالته حتى الآن بلغ 16241 بجميع محافظات الجمهورية، ضمن الحملة القومية.

كما أكد وزير الموارد المائية والري، مواصلة التصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات والمخالفات على المجارى المائية وأملاك الرى بكافة الإدارات على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى إزالتها فورا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل وتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة الاستخدامات.

- رفع درجة الاستعداد والجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة



كذلك وجه الوزير، باستمرار رفع درجة الاستعداد والجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ موجات كبرى لإزالة التعديات في جميع المحافظات، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية.



وأكد عبد العاطي، أن الوزارة عازمة على التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات لردع كل من تسول له نفسه بالتعدي علي نهر النيل ، وبما يؤدى لتحقيق الهدف المنشود بالوصول الى "نيل بلا تعديات" .



وأوضح أن أجهزة الوزارة تعمل علي مدار الساعة لمواجهة هذه التعديات أياً كان حجمها أو مرتكبها ، وذلك بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة، يأتى ذلك ضمن تنفيذ الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية المعنية.