«الأوقاف» تقرر إعادة تنظيم أعمال مجالس إدارات المساجد

صرحت وزارة الأوقاف، بأنه عملًا على تعظيم دور مجالس إدارات المساجد وتفعيل أنشطتها وتشجيع المجالس الجادة منها، وإبراز دورها في خدمة المسجد أو خدمة المجتمع، ينبه على جميع المديريات سرعة موافاتنا بصورة رسمية من قرار تشكيل مجالس الإدارات ورقم حساب كل مجلس إدارة منها على حدة، وأهم أنشطته التي قام بها منذ اعتماده أو آخرين عامين أيهما أقرب سواء في خدمة المسجد أم خدمة المجتمع، وذلك في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخه.

وقالت الأوقاف في بيان لها من قليل، إنه بعد موافاة الوزارة، تشكيل مجالس الإدارات، سوف يصدر القطاع الديني قائمة معتمدة ومحدثة بمجالس الإدارات الرسمية الجادة، وأرقام حساباتها ، ليعرف المجتمع هذه المجالس المعتمدة ولا يتعامل مع غيرها على أنه مجلس إدارة، وأي مجلس لا يستوفي إجراءات تجديد اعتماده ورفعها من المديرية للقطاع الديني قبل 31 / 12 / 2021م يعد منحلًا وغير رسمي ولا صفة له في فتح حساب بنكي باسم المسجد أو التعامل باسمه، ولن تتضمنه القائمة التي سيعلنها القطاع الديني.

وشددت الأوقاف على كل مديرية رفع مذكرة بمجالس الإدارات المعتمدة لديها والتي استوفت الشروط وإجراءات التجديد لها، ورفع ذلك لرئيس القطاع الديني لاعتماده ، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي حساب غير رسمي، وإصدار قائمة بمجالس الإدارات المعتمدة والحسابات الرسمية وإعلانها على موقع الوزارة، لتحقيق أعلى درجات الوضوح والشفافية، مع تشجيع مجالس الإدارات الجادة والمتميزة سواء في خدمة المسجد أم في خدمة المجتمع.

وتابعت الأوقاف: "من واقع ما تم رسميًّا من خلال الحسابات والسجلات الرسمية المعتمدة لمجلس الإدارة وتقرير المديرية عن أداء مجلس الإدارة منذ اعتماده أو آخر عامين أيهما أقرب من واقع السجلات الرسمية ومحاضر مجلس الإدارة المعتمدة ".