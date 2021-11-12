الجمعة 12 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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فن

صابر الرباعى وريهام عبدالحكيم يشعلان حماس جمهور الموسيقى العربية بالإسكندرية (صور)

صابر الرباعي
صابر الرباعي

في ليلة طربية جديدة من ليالي مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الثلاثين، والتى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، أقيم مساء أمس الخميس، حفلا فنيا ضخما للنجم التونسي صابر الرباعي، على مسرح مكتبة الإسكندرية بقيادة المايسترو كريم فودة.

صابر الرباعي: جمهور الإسكندرية ذواق من الدرجة الأولى

في بداية الحفل عبر الفنان الكبير عن سعادته بالتواجد والغناء خلال مهرجان الموسيقى العربية وقدم الشكر إلى دار الأوبرا المصرية التي منحته تلك الفرصة، معلقا: "تواجدي بمهرجان الموسيقى العربية إضافة كبيرة إلى تاريخي، ثم قدم التحية للجمهور قائلا: "بحبكم برشا برشا"، ووصف الجمهور السكندري بالجمهور الذواق وأنه سعيد بجو الألفة والدفء الذي يشعر به خلال الحفل.

وقدم الرباعي باقة متميزة من أغانيه التي اشتهر بها على مدار مشواره الفنى منها ببساطة، يا عسل، مثلث الحب، عالطاير، عمري الجديد، أتحدى العالم، ماتخافش مني، على نار، الله يحميك، عزة نفسي، ضاقت بيك، خلص تارك، عز الحبايب، يللي بجمالك، جرحي ماشفي، ميدلي للفنانة الراحلة ذكرى، على اللي جرى، ومن التراث التونسي، سيدي منصور.

وبالفاصل الأول من الحفل قدمت الفنانة ريهام عبد الحكيم باقة مختارة من أجمل أغانيها، بالإضافة إلى أغانٍ من زمن الفن الجميل منها وحياة عينيك، إيه هو ده، نسم علينا الهوى، حكايتي مع الزمان، زي العسل، خاتم سليمان، فيها حاجة حلوة، واختتمت الفاصل برائعة كوكب الشرق "أم كلثوَم" "حيرت قلبي معاك".

ريهام عبد الحكيم

ومن المقرر أن يأتي صابر الرباعي إلى القاهرة، لإحياء حفل غنائي، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، السبت، وذلك ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.

وتختتم حفلات مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية بالإسكندرية، اليوم، بحفل فني للفنان الكبير علي الحجار يسبقه فاصل غنائي للفنان اللبناني سعد رمضان والفنانة مي حسن.

ويقام الحفلان مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتي تتمثل في عدم السماح بالدخول بدون ارتداء الكمامة، الجلوس بأسبقية الحضور، ومنع دخول الأطفال أقل من 7 سنوات، والالتزام بالدخول من البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بقياس درجات الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، مع عدم السماح بتحريك المقاعد.

النجم التونسي صابر الرباعي صابر الرباعي بالإسكندرية حفل صابر الرباعي بمكتبة الإسكندرية الدورة الـ 30 من مهرجان الموسيقى العربية النجم صابر الرباعي ريهام عبد الحكيم بالإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

متحف لـ«قرافات» القاهرة

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