لتجنب الأزمات الصحية.. مصادر البروتين الصديقة للقلب

إذا كنت من الأشخاص الذين يميلون للنظام الصحي والحفاظ على الجسم، فأنت تعرف مدى أهمية البروتين، هذه المغذيات ضرورية ليس فقط لبناء العضلات وإصلاحها، ولكن أيضًا لتجميل الجلد وتقوية الشعر والأظافر وإنتاج الهرمونات.

قد تدرك أيضًا أن معظم مصادر البروتين تحتوي على دهون مشبعة وكوليسترول ضار بالقلب، فهناك الكثير من مصادر البروتين الغذائية الصديقة للقلب يرصدها خبراء التغذية العلاجية بموقع " healthdigezt" الطبي.

الأسماك:

بصرف النظر عن تزويد جسمك بكميات جيدة من البروتين، تساعد الأسماك أيضًا في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، فهو أحد مصادر البروتين الغذائية الأكثر ملاءمة للقلب.

ما يجعل السمك رائعًا في حماية القلب هو أنه يحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية، ووفقًا للأطباء ، فإن أحماض أوميجا 3 الدهنية هي أشكال صحية من الدهون لنظام القلب والأوعية الدموية، حيث تعد أنواع الأسماك الزيتية من أفضل مصادر أحماض أوميجا 3 الدهنية.

المكسرات والبذور:

تمامًا مثل الأسماك الزيتية، تعد المكسرات والبذور المختلفة أيضًا مصادر جيدة لأحماض أوميجا 3 الدهنية وبالطبع البروتين، فهي فكرة جيدة أن تستهلكها بشكل منتظم إذا كنت ترغب في تزويد جسمك بكميات جيدة من البروتين عالي الجودة دون التضحية بصحة قلبك.

يقول الخبراء يوميًا أنه يمكنك تناول حوالي 28 جرامًا من المكسرات، وهو ما يعادل كمية المكسرات التي يمكن أن تناسب راحة يديك، فمع وجود العديد من أنواع المكسرات للاختيار من بينها، لن تشعر بالملل من الحصول على ما يكفي من البروتين كل يوم.

البقوليات:

يقول الخبراء إنه بشكل منتظم، يجب عليك أيضًا تضمين كميات جيدة من البقوليات في نظامك الغذائي، فهي مدرجة في قائمة مصادر البروتين الصديقة للقلب لأنها تزود جسمك بالبروتين الصحي.

الألياف:

تساعد الألياف على خفض مستويات الكوليسترول السيئ وضغط الدم أيضًا، حيث يعد ارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب.

بالإضافة إلى ذلك، تعتبر الألياف ضرورية للحفاظ على صحة أمعائك - فهي تساعد على التخلص من السموم ومنتجات الجهاز الهضمي الثانوية قبل أن تتاح لها فرصة الإضرار بصحتك.