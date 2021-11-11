هولندا تسجل أكثر من 16 ألف إصابة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الهولندية، تسجيل أكثر من 16 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ذكرت إذاعة (مونت كارلو)، مساء الخميس، أن خبراء الصحة دعوا الحكومة الهولندية إلى فرض إغلاق جزئي لمحاربة تفشي الفيروس.

وأشاروا إلى أن العدد المتزايد من الحالات المسجلة يضغط مرة أخرى على المستشفيات والأطقم الصحية في البلاد.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد - 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ظهر أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.