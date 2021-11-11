توقعات بزيادة معدلات تشغيل الحركة الجوية بنسبة 85% خلال العام المقبل

كشفت مصادر مطلعة بسلطة الطيران المدني، عن توقعات بزيادة معدلات التشغيل الجوي إلى المنتجعات السياحية مع بداية العام الجديد، خاصة مع بدء دول العالم تطعيم مواطنيها ضد فيروس كورونا.

وقالت المصادر، في تصريحات لـ"الدستور"، إن السلطات المختصة بمنظومة الطيران المدني تلقت العديد من الإخطارات من عدة شركات سياحية وطيران أوروبية وعربية لتسيير رحلات سياحية إلى شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم والأقصر وأسوان.

وأشارت المصادر إلى أن وزارة الطيران المدني بقيادة الطيار محمد منار عنبه ونائبه اللواء طيار أركان حرب منتصر مناع ميهوب، قد أصدرا توجيهات مشددة لجميع مديرى الشركات القابضة والتابعة للاستعدادات القصوى للعام الميلادي الجديد، والذي يتوقع فيه زيادة معدلات التشغيل.

وتابعت المصادر، أن جميع شركات الطيران التي تعمل بمنظومة الطيران المدني قد أشادت بكفاءة الإجراءات وعمليات التأمين والحماية الطبية والوقائية المتبعة بشبكة المطارات المصرية سواء الإقليمية أو الرئيسية، متوقعا زيادة الحركة الجوية بنسبة تصل إلى 85% خلال الربع الأول من العام المقبل.