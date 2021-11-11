الخميس 11 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تشميع وغلق ١٢ منشأة طبية وتحرير محضرى انتحال صفة طبيب بالبحيرة

الحملة
الحملة

 قامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع  جهاز حماية المستهلك وإدارة العلاج الحر والتفتيش الصيدلي بمديرية الصحة والإدارة الصحية بالمحمودية، بحملة مكبرة على ١٤ منشآت طبية خاصة مختلفة التخصصات بالمحمودية.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع ٥ منشآت طبية و تحرير ٣ محاضر فض الشمع الاحمر لعيادتين ومعمل، و محضري انتحال صفة طبيب لمعملين، وضبط ٣٤ مجموعة من الكيماويات منتهية الصلاحية بمعمل.

كما تم ضبط مجموعة من الأدوية المهربة ومجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها بداخل العيادات الخاصة بكمية تقدر بحوالي ٢٤ امبول و٢ زجاجة للتخسيس وعلبة أعشاب بداخل مركز علاج طبيعي، وضبط ٤ لولب نحاس خاصة بوزارة الصحة والسكان غير مسموح بتداولها داخل العيادات الخاصة، وغلق ٧ منشآت طبية تدار بدون ترخيص، خلال حملة لادارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة وجهاز حماية المستهلك بالبحيرة والعلاج الحر والتفتيش الصيدلى بمدينة المحمودية. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين.

التزام بدون ترخيص وزارة الصحة مديرية الصحة منتهية الصلاحية

رئيس التحرير

وائل لطفي

متحف لـ«قرافات» القاهرة

الأكثر قراءة

«أهل كرم».. فيديو يرصد زيارة السيدة انتصار السيسى لمشروعات حياة كريمة بالمنوفية

COP 27 فى شرم الشيخ: إشادات دولية باستضافة القاهرة لقمة المناخ

3 أرقام فى انتظار محمد صلاح حال زيارة شباك أنجولا

الأحد.. ألمانيا تعيد النمسا إلى قائمة الدول عالية المخاطر بكورونا

إعادة تعويم باخرة جانحة على متنها 70 سائحًا بأسوان

«اللي ضربوا هند يطلعوا بره».. تفاصيل 50 صفعة على وجه الفنانة هند رستم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

من سيحارب إيران؟

د. محمد عفيفي

السينما والمجتمع المصرى

محمد بركة

المثقف والجنس.. كيف يحل صلاح فضل الإشكالية المسكوت عنها؟

محمد نجم

مستجدات الأزمة العالمية ونظرة على السوق المصرية

ماجد حبته

متطرفة فى كلية لندن

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا (تذكر.. يجب أن تموت)

حسين دعسة

عندما تكتب «عميرة هيس».. أنا ممولة للإرهاب

ماجد حبته

هل يختفى الأمريكى القبيح؟!

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

استقالة رئيس شركة برامج تجسس إسرائيلية بعد إدراج أمريكا لها فى القائمة السوداء

وزير إسرائيلى يعتزم طرح مشروع قانون يقصر ولاية رئيس الوزراء على 8 سنوات

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين فى الضفة الغربية