تشميع وغلق ١٢ منشأة طبية وتحرير محضرى انتحال صفة طبيب بالبحيرة

قامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك وإدارة العلاج الحر والتفتيش الصيدلي بمديرية الصحة والإدارة الصحية بالمحمودية، بحملة مكبرة على ١٤ منشآت طبية خاصة مختلفة التخصصات بالمحمودية.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع ٥ منشآت طبية و تحرير ٣ محاضر فض الشمع الاحمر لعيادتين ومعمل، و محضري انتحال صفة طبيب لمعملين، وضبط ٣٤ مجموعة من الكيماويات منتهية الصلاحية بمعمل.

كما تم ضبط مجموعة من الأدوية المهربة ومجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها بداخل العيادات الخاصة بكمية تقدر بحوالي ٢٤ امبول و٢ زجاجة للتخسيس وعلبة أعشاب بداخل مركز علاج طبيعي، وضبط ٤ لولب نحاس خاصة بوزارة الصحة والسكان غير مسموح بتداولها داخل العيادات الخاصة، وغلق ٧ منشآت طبية تدار بدون ترخيص، خلال حملة لادارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة وجهاز حماية المستهلك بالبحيرة والعلاج الحر والتفتيش الصيدلى بمدينة المحمودية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين.