الخميس 11 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس يعزى فى رحيل القمص رويس عدلي بإيبارشية الفيوم

البابا تواضروس
البابا تواضروس

رحل اليوم، الأب الفاضل القمص رويس عدلي كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بالفيوم، مقر مطرانية الفيوم بعد صراع مع المرض، عن عمر تجاوز ٧٣ عاما وخدمة كهنوتية لحوالي ٣٠ سنة.

ولد الأب الراحل في ١٥ فبراير ١٩٤٨ وسيم كاهنًا في ٢٥ نوفمبر ١٩٩٠، ونال درجة القمصية في ٩ نوفمبر ٢٠٠٤.

وأقيمت صلوات تجنيزه ظهر اليوم في كنيسته بحضور نيافة الأنبا أبرآم مطران الإيبارشية، وكهنة الإيبارشية وأسرة الأب المتنيح وأبنائه.

وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء لنيافة الأنبا أبرآم مطران  إيبارشية الفيوم ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب المبارك القمص رويس عدلي ويلتمس عزاءًا سمائيًا لشعب كنيسته، ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

الراحل الاب درجة القمصية نوفمبر تجنيزه قداسة البابا تواضروس الإيبارشية كهنة الكنائس المصرية

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