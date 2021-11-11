العتاب الأخير: رسالة لوم من فنان قبل وفاته لـ توفيق عبدالحميد

وجّه الفنان الراحل أحمد خليل رسالة لوم وعتاب لزميله توفيق عبدالحميد؛ لعدم استغلاله لموهبته الفنية الكبيرة والتي حباها به ورفضه توظيفها لخدمة جمهوره ومجتمعه الذي يستمتع بأدائه، مؤكدًا أن توفيق يمتلك موهبة فنية فذة.

وقال خليل (يناير 1941 - نوفمبر 2021)، خلال حلوله ضيفًا مع المخرج أحمد صقر وليلى عُلوي ودلال عبدالعزيز ومحمد نجاتي، على برنامج صاحبة السعادة الذي احتفى ببعض أبطال مسلسل "حديث الصباح والمساء"، إن “هناك ممثل في المسلسل أنا زعلان منه أوي.. يعني لمّا ربنا يكرم إنسان بموهبة المفروض والواجب عليه أنه يخدم مجتمعه من خلال الهدية اللي مانحه ليه ربنا سواء كانت الموهبة دي شعر أو غُنا أو موسيقى أو تمثيل، وتوفيق من الممثلين الرائعين وربنا أكرمه بموهبة فذة”، متسائلاً: أين توفيق عبد الحميد الآن"؟

وردّت صاحبة السعادة إسعاد يونس على تساؤل الفنان الراحل بأنها دعت من قبل توفيق عبدالحميد لبرنامجها: "توفيق قال لي إنه دخل في اكتئاب لمدة 10 سنين، ولما جه البرنامج فك معايا شوية وضحك كمان وقال إنه راجع تاني للشاشة حتى إنه اتّبرع بأجر الحلقة لمستشفى أبو الريش"، لتعرب ليلى علوي عن اندهاشها من غياب توفيق عبدالحميد (عزيز المصري) عن الساحة قائلة إنها خسارة كبيرة".