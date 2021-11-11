اللاتينية تحدث الكاثوليك عن «ملكوت الله» في عيد القدّيس مَرتينُس الأسقف

نظمت الكنيسة اللاتينية في مصر، القداس الإلهي، اليوم الخميس، احتفالا بتذكار القدّيس مَرتينُس الأسقف الذي ولد في بانونيا في نحو عام 316 من والدين وثنيين. دخل الجندية، ولما قبل المعمودية ترك الجندية ودخل الحياة الرهبانية وتتلمذ للقديس هلاريون. سيم كاهنا واختير أسقفاُ على مدينة تور في فرنسا. أسس أديرة كثيرة وعمل على تثقيف الإكليروس وبشر الفقراء. توفي عام 397.

وتخلل القداس الالهي قراءات كنسية وعظة روحية القيت على مسامع المحتفلين، فمن القراءات الكنسية قرأ سفر الحكمة، وسفر المزامير، وإنجيل القدّيس لوقا، بينما اقتبست العظة من الفصل الاول من الجزء الثّاني من كتاب الاقتداء بالمسيح من القرن الخامس عشر

وتقول العظة التي تحمل شعار «فها إِنَّ مَلكوتَ اللهِ بَينَكم: "قال الرّب "ها إِنَّ مَلكوتَ اللهِ بَينَكم". تُب إلى الربّ بكلّ قلبكَ، واترك هذا العالم الشقيّ، فتجد نفسك الراحة. تعلّم أن تتخلّى عن الأمور الخارجيّة، وتنقطع إلى الداخليّة منها، فترى ملكوت الله يحلّ فيك. "فلَيس مَلَكوتُ اللهِ أَكْلاً وشُرْبًا، بل بِرٌّ وسَلامٌ وفَرَحٌ في الرُّوحِ القُدُس".

وتضيف: "لا يُمنح هذا الفرح لمن هم بغير إيمان. إن أنت أعددت للرّب يسوع المسيح في داخلك مقامًا لائقًا، فإنّه يأتي إليك ويريك تعزيته. "جميع مجده" وبهائه "في الداخل" هناك مسرّته. يفتقد الله كثيرًا الإنسان الّذي لديه حياة داخليّة؛ فيحادثه بعذوبة، ويعزّيه بلطف، ويفيض فيه سلامًا عظيمًا، ويعامله بألفةٍ عجيبة جدًّا. تشجّع إذًا: أعدّ قلبك لهذا العروس، لكي يرتضي أن يجيء إليك ويسكن فيك. لأنّه هكذا يقول: "إذا أَحَبَّني أَحَد حَفِظَ كلامي فأحَبَّه أَبي ونأتي إِلَيه فنَجعَلُ لَنا عِندَه مُقاماً".

والكنيسة اللاتينية هي واحدة من مذاهب الكنيسة الكاثوليكية في مصر مثل الكنائس المارونية والروم الملكيين والقبطية والأرمينية والكلدانية.