استخدم اللون الملائم.. نصائح لتزيين المدخل الخاص بك

زخرفة المدخل الخاص بمنزلك ستحدد شكل بقية المنزل، فالممرات هي أهم المساحات الانتقالية داخل منازلنا، لذا فإن كل ما نختار القيام به من حيث الديكور يجب أن يناسب الغرف الأخرى، وغالبًا ما تؤدي معضلة التزيين هذه إلى توخي الحذر الشديد مع اللون، لذلك نعرض لكم في السطور التالبة أفكار لتزيين المنزل الخاصة بك وفقا لموقع DECORATION.

-ركز على استخدم الألوان والتفاصيل المرسومة لجذب العين عبر المساحة ونحو الأماكن التي تريد أن يدخلها الناس في منزلك، اعتمد تصميمًا خفيًا على أرضية خشبية واستخدم كتل الألوان القوية المستخدمة على الأبواب لإضفاء طابعًا شخصيًا دون إرباك المساحة.

-ألوان الممرات عادة ما تكون مظلمة مثل ألوان البني، والأخضر، والرمادي، والأحمر الداكن فهذه ألوان داكنة وقوية جدًا، وخلافا لهذا الأمر فإن الألوان الغير ملائمة تعطي الكثير من المحفزات لامتصاصها، مما يتسبب في صداع غير مرغوب فيه، وفقدان مدى الانتباه، ى لذلك عند اتخاذ قرار بشأن لوحة، لذلك فكر في مستوى اللمعان وكذلك اللون، وقد ترغب أيضًا في التفكير في ألوان الغرف المجاورة الأخرى التي تنطلق منها الممرات والتي تؤدي إليها.

- لا يجب أن يكون المدخل الصغير رواقا باهتا لذلك يجب عليك التمسك بالطلاء الأبيض لجعله يبدو أكثر إشراقًا وأكبر، ولا تخف من تجربة الألوان المضيئة حيث يخلق الاستخدام الألوان الزاهية مثل الأصفر مساحة ترحيبية وحيوية.

-غالبًا ما تكون مساحة المدخل محدودة ، مما يترك مساحة صغيرة للكثير من الملحقات أو العناصر الزخرفية الأخرى، و تعد إضافة ورق الحائط طريقة مثالية لإضافة ميزة تصميم إلى المنطقة دون شغل مساحة كبري أو زيادة الفوضى.

-تفتقر الممرات عادةً إلى الضوء الطبيعي وبالتالي فإن الألوان العاكسة للضوء تعمل على جعل المساحة تبدو أكبر وأكثر ترحيباً، ويعد الأبيض أو الرمادي الفاتح خيارات رائعة ، أو ورق حائط منقوش فاتح.

-اللجوء إلى ميزة الألواح الخشبية الفترة عن طريق إضافة خلفية منقوشة داخل الألواح، ويعد هذا خيارًا رائعًا للحفاظ على مظهر المدخل إذا كنت قلقًا من أن ورق الحائط غير ملائم.

-من المهم أن تأخذ في الاعتبار حجم وطول المدخل الخاص بك عند اختيار لوحة الألوان. إذا كان السقف منخفضًا، يمكنك جعله يبدو أطول باختيار الألوان التي ستخلق الوهم البصري. في هذه الحالة، تجنب جعل السقف بنفس لون الجدران.

-استخدم مرآة لعكس الضوء، مما يجعل المساحة تبدو أوسع وأكثر إشراقًا، فضلاً عن أنها تمنحك فرصة للتحقق مرة أخرى من مظهرك قبل الخروج من الباب.