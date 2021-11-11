المجر تتبرع بـ 800 ألف جرعة من لقاح «أسترازينيكا» إلى غانا

تبرعت الحكومة المجرية بـ 800 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لـ"كوفيد-19" بقيمة 1.4 مليون يورو إلى غانا.

وقال سفير المجر لدى غانا، تاماس إندري فهير - في تصريحات لوكالة أنباء غانا - إن التبرع كان الأكبر الذي قدمته المجر لشريك دولي.

وأضاف أن "غانا تعد شريكًا مهمًا للمجر في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، ونأمل أن يساهم التبرع في منع انتشار جائحة كوفيد-19، ونتطلع إلى تعميق تعاوننا الودي مع غانا في السنوات القادمة".

وتسلمت غانا حتى الآن أكثر من مليوني جرعة من لقاح أسترازينيكا، وهي تستهدف تحصين حوالي 20 مليون (70 %) من سكانها للوصول إلى مناعة القطيع.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

ومن جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.