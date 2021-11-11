«الزراعة» و«الفاو» تطلقان المنصة التفاعلية لمنتدى المزارعين

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، المنصة التفاعلية لمنتدى المزارعين، بحضور حوالي ١٣٥ مشاركًا من عدة دول مختلفة.

حضر فعاليات الإطلاق الدكتور عادل عبدالعظيم، وكيل مركز البحوث الزراعية، والدكتور نصرالدين الحاج ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بجمهورية مصر العربية، و"جان مارك فاوريس" المدير الإقليمي لبرامج منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، و"ديجان جاكو" رئيس قسم الرقمنة والمعلوماتية منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

وخلال كلمته، أكد الدكتور عادل عبدالعظيم، وكيل مركز البحوث الزراعية، على أهمية مشروعات التعاون المشترك بين منظمة الفاو ووزارة الزراعة في مصر، خاصة فيما تم بذله خلال العقود الماضية لزيادة الوعي للمزارع وتدريب المرشدين ورفع كفاءتهم، لتطبيق كل ما هو جديد وذلك بعد بناء جسور الثقة مع المُزارعين من خلال ورش العمل – أيام الحقل – المدارس الحقلية.

وخلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أعرب الدكتور يوسف خميس منسق أنشطة التطبيق الرقمى المفيد فى الأغذية والزراعة، عن تحيات قطاع الإرشاد الزراعي، وشكره لمنظمة الفاو على التعاون الوثيق مع وزارة الزراعة بصفة خاصة والذى قد أثمر عن إطلاق التطبيق الرقمى المفيد فى نهاية عام 2019 متضمناً مجالات الموالح والتمور والدواجن و التغذية الصحية، فضلًا عن ما قامت به منظمة الفاو بتدريب عدد 89 مرشد زراعى على محتويات التطبيق لهذه المجالات الفنية والذين قاموا بدورهم بعقد 18 ندوة ارشادية للترويج لهذا التطبيق والمحتويات الواردة به وذلك فى 7 محافظات، حيث شارك فيها عدد 327 سيدة ريفية و129 مزارعًا.

وأشار إلى أن إطلاق المنصة التفاعلية لمنتدى المزارعين تضيف قناة إرشادية تفاعلية تسهم فى دعم الخدمات الإرشادية الرقمية التي يوليها القطاع اهتمامًا كبيرًا.

وقال الدكتور نصرالدين الحاج، ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بجمهورية مصر العربية، إن المنصة التفاعلية لمنتدى المزارعين يتم ادارته من خلال فريق من العاملين بالإدارة المركزية للإرشاد الزراعى والتابعة لقطاع الإرشاد الزراعى، حيث تمكن هذه المنصة المزارعين والمرأة الريفية من رفع تساؤلاتهم واستفساراتهم ليتم الإجابة عليها من قبل فريق الخبراء الفنيين لمركز البحوث الزراعية والذى تم تشكيله من بين الباحثين بالمركز.

وأكد أنه بذلك تتم الاستدامة المستقبلية من خلال إدارة منتدى المزارعين بالجهود الذاتية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى دون أدنى تدخل من المنظمة وهو ما يمثل ثمرة أخرى من الثمار الناتجة عن التعاون الوثيق بين منظمة الفاو ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والذي يزداد عامًا بعد عام.