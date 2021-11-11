الخميس 11 نوفمبر 2021
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مصر

«فنون جميلة حلوان» تعلن عن بدء الالتحاق بالبرامج الخاصة بقسم الجرافيك

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، عن بدء الالتحاق بالبرامج الخاصة بقسم الجرافيك للعام الجامعي الحالي، تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور عمرو سامي عميد كلية الفنون الجميلة، وهي برامج التصميم الجرافيكي Graphic Design، برنامج الرسوم المتحركة والوسائط المتعددة Animation and multimedia.

وقال الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس الجامعة، إن جامعة حلوان تمتلك مجموعة من البرامج الجديدة والمتميزة ذات تخصصات مواكبة لسوق العمل، ويتم الدراسة من خلال أساتذة وخبراء أكاديميين ما يتيح خدمة تعليمية متميزة تؤهل الطلاب بجدارة للعمل على المستوى المحلى والإقليمي والدولي.

وأوضح الدكتور عمرو سامي، عميد كلية الفنون الجميلة، أن تقديم الطلاب للالتحاق بالبرامج للدراسة للعام الجامعي الحالى يتم من خلال مجموعة من الضوابط حددتها الكلية وهي الحصول على لائق فنون جميلة فى الاختبارات السابقة للقدرات (التى سبق عقدها هذا العام)، الحصول على الحد الأدنى للقبول بالكلية فى المجموع الثانوية العامة سنة الحصول عليها، قبول التحويلات من كلية بشرط بداية الدراسة من المستوى الأول، وأن يكون لائقًا فى القدرات (فى عام حصوله على الثانوية العامة) وحاصلًا على المجموع.

وتكون الدراسة في البرنامج باللغة الإنجليزية، مدة البرنامج الواحد ١٦٠ ساعة، ويكون الفصل الدراسى الأول للمستوى الأول ١٦ ساعة، الفصل الدراسى الثانى للمستوى الأول ١٧ ساعة بمجموع ٣٣ ساعة.

ويتم التقدم للبرامج للطلاب الراغبين فى الالتحاق على مدار الأسبوع، وحتى يوم الخميس الموافق  ١٨-١١-٢٠٢١، كما تعقد الكلية للطلاب يومًا تعريفيًا بالبرامج يوم السبت الموافق ١٣ نوفمبر ٢٠٢١.

وفي سياق آخر، نظمت وكالة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية جامعة حلوان، ندوة بعنوان الإعاقة ودور الحماية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وتقام فعاليات الندوة تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور حسام حمدي عميد كلية التربية، وإشراف الدكتورة حنان كريمة وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

الثانوية الفن جامعة حلوان السبت التضامن برنامج الدولى التحويل

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