القبض على عاطلين يتاجران فى الحشيش والهيروين بالمنوفية

تمكنت وحدة مباحث مركز الشهداء التابعة لمديرية أمن المنوفية من القبض على عاطلين تخصصا في تجارة الحشيش والهيروين.

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبدالله جلال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام وحدة مباحث مركز الشهداء بإلقاء القبض على "ي. ش. ع" 25 سنة، عاطل، ومسجل خطر، وبحوزته 12 قطعة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهة المتهم أقر بحيازته المواد المخدرة، وبعرضه على نيابة الشهداء أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما تمكنت وحدة مباحث الشهداء بالمنوفية، بقيادة الرائد محمد موسى، من إلقاء القبض على "م. ع" 22 سنة، مسجل خطر، عاطل، وبحوزته 44 تذكرة هيروين، بقصد الاتجار في المواد المخدرة، كما ضبط بحوزة المتهم على تليفون ومبلغ مالي وفرد خرطوش وهاتف محمول.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازة المخدرات بقصد الاتجار، وأمرت النيابة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات والتجديد له في الموعد القانوني.