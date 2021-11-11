البنك الدولي: مصر تمتلك المقومات والكفاءات لإنجاح التحول إلى مجتمع رقمي

استقبل الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الخميس، الدكتور بول نومبا أوم، المدير الاقليمي لإدارة البنية التحتية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي.

تناول اللقاء المرحلة الجديدة من الشراكة وفرص التعاون في مجال التحول الرقمي والبنية التحتية، واستعراض جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى بناء مصر الرقمية، بالإضافة إلى أبرز المستجدات المتعلقة بخطط تطوير البنية التحتية للاتصالات في كافة أنحاء الجمهورية.

وأكد الدكتور عمرو طلعت، على حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على توفير الإنترنت لكافة المواطنين بأسعار مناسبة باعتباره أحد المبادئ الأساسية للمواطنة، مشيرًا إلى مشاركة الوزارة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لإقامة بنية تحتية معلوماتية فى 4500 قرية على مستوى الجمهورية، وذلك عن طريق توفير إنترنت فائق السرعة بالمنازل، من خلال الشركة المصرية للاتصالات، وإنشاء محطات محمول تشاركية، وتطوير مكاتب البريد مع تنفيذ برامج تدريبية لمحو الأمية الرقمية والتمكين الاقتصادي الرقمي للمواطنين بهذه المجال.

وأشار إلى سعي الوزارة للاستفادة من تكنولوجيا الجيل الخامس في خدمة القطاع الصناعي لاسيما الصناعات اللوجيستية، لافتًا إلى سعي مصر لتصبح مركزًا إقليميًا في صناعة مراكز البيانات.

ولفتت إلى أنه من المقرر مع حلول العام القادم، أن يصل عدد الكابلات التي تمر بالأراضي المصرية إلى 18 كابلًا، كما يتم توفير مسارات من كابلات الألياف الضوئية العابرة داخل الحدود لخدمة مرور البيانات الدولية عبر الأراضي المصرية بشكل مؤمن، وزيادة عدد محطات إنزال الكابلات البحرية الدولية إلى 10 محطات إنزال خلال العام الحالي.

ونوه بأنه تم إطلاق شبكة دولية حول القارة الأفريقية بالكامل (HARP)، وهي مجموعة من أنظمة الكابلات البحرية والأرضية تربط القارة الإفريقية بأكملها بأوروبا عن طريق فرنسا وإيطاليا والبرتغال ومقرر دخول النظام فى الخدمة فى عام 2023، معربًا عن تطلعه للاستفادة من خبرات البنك الدولي في هذا المجال.

وأشار الوزير، إلى جهود الدولة للوصول إلى مجتمع رقمي يتبنى ويدمج التقنيات في كافة المجالات، والتي أثمرت عن إطلاق ما يقرب من 100 خدمة حكومية عبر منصة مصر الرقمية مع العمل على زيادة الخدمات تباعا، منوهًا بأن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفذ مشروعًا لإنشاء نظم للبرمجيات الحكومية، والذي يتم من خلاله إتاحة خدمة حكومية تشاركية جديدة.

ونوه "طلعت" إلى أن مصر انشأت المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعي والذي تم من خلاله إطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى إنشاء مركز للابتكار التطبيقي لاستخدام التكنولوجيات الحديثة في مواجهة التحديات التي تواجه المجتمع المصري، حيث تم اقامة شراكات دولية لتطوير تطبيقات للذكاء الاصطناعي في عدة مجالات منها الرعاية الصحية، والزراعة، بالإضافة إلى التعاون مع اليونسكو والاتحاد الدولي للاتصالات في مجال أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، كما تقود مصر مجموعة العمل العربي ومجموعة العمل الافريقي.

وأشار إلى تقدم ترتيب مصر 55 مركزًا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي خلال عام واحد، لافتًا إلى أن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية والتوسع في نشر مراكز ابداع مصر الرقمية لإتاحة التدريب التقني ودعم الابداع الرقمي وريادة الأعمال.

ومن جانبه؛ أوضح الدكتور بول نومبا أوم، أن المرحلة الحالية تشهد صياغة المرحلة الجديدة من الشراكة بين مصر والبنك الدولي، معربًا عن سعي البنك الدولى لتعزيز هذه الشراكةـ مثمنا على جهود الوزارة بالعمل بعدد من توصيات البنك الدولي وتفعيلها.

ونوه بأن البنك الدولى لديه اولوية بقضية تغير المناخ والتحول الرقمي، لافتًا إلى تطلعه إلى التعاون المشترك مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا على أن مصر تمتلك كافة المقومات والكفاءات الرقمية القادرة على انجاح وتسريع عمليات التحول إلى مجتمع رقمي.