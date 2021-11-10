الخميس 11 نوفمبر 2021
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اقتصاد

خلال 9 أشهر.. المصرية للاتصالات تحقق صافي أرباح 6.1 مليار جنيه

عادل حامد
عادل حامد

حققت الشركة المصرية للاتصالات، إجمالي الإيرادات المجمعة بلغت 26,4 مليار جنيه خلال التسع أشهر الأولى للعام الحالي، بنسبة نمو قدرها 18% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدعوما بالزيادة في إيرادات خدمات البيانات، والتي مثلت نسبة 66% من إجمالي النمو في الإيرادات.


وأظهرت الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة، مقارنة بالعام الماضي، حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت وعملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 16%، وكذلك مشتركي خدمات المحمول بنسبة 9%.


كما بلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 10,3 مليار جنيه، محققا نمو قدره 37% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بهامش ربح قوي قدره 39,1%، مدعوما بالزيادة في الإيرادات ذات الهوامش المرتفعة والجهود المبذولة لترشيد النفقات.

صافي الربح بعد الضرائب

بينما بلغ صافي الربح بعد الضرائب 6,1 مليار جنيه محققا نسبة زيادة قدرها 73% مقارنة بنفس الفترة من العام.

وبتحييد أثر العناصر غير التشغيلية يصل صافي الربح إلى 5,7 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 58٪ مقارنة بالعام الماضي بفضل الأداء التشغيلي المتميز والزيادة في إيرادات الاستثمار من فودافون، بالرغم من زيادة تكاليف الاهلاك والاستهلاك بنسبة 24%.


وفي ذات السياق، مثلت النفقات الرأسمالية لأصول داخل الخدمة نسبة 16% من إجمالي الإيرادات المحققة بينما مثلت النفقات الرأسمالية النقدية بدون الترددات الجديدة نسبة 32% من إجمالي الإيرادات، حيث وصلت إلى 8,5 مليار جنيه.

التدفقات النقدية الحرة


ووصلت التدفقات النقدية الحرة إلى 5,8 مليار جنيه مصري، وبتحييد أثر توزيعات الأرباح من فودافون تصل إلى 1,8، ما يعكس قدرة الشركة على تحقيق تدفقات نقدية قوية.


وسجّل صافي الدين مبلغ 14,3 مليار جنيه محققا نسبة صافي الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي مقدارها مرة مقارنة بـ1,6 مرة بنهاية عام 2020، بينما انخفض معدل الفائدة على الدين ليحقق نسبة 5,6% مقارنة بـ 6,3 %  في تسعة أشهر من عام 2020.

وعلق المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات على نتائج أعمال الشركة قائلاً: "تعكس نتائج أعمال الشركة خلال الفترة الماضية من العام الحالي تميز الأداء التشغيلي، حيث واصلت خدمات نقل البيانات دفع عجلة النمو على مستوى الإيرادات، حيث ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 18% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق نتيجة لارتفاع إيرادات خدمات البيانات بنسبة 31% عن نفس الفترة. 

كما سجل الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمو قدره 37%، بهامش ربح وصل إلى 39,1% وانعكس ذلك التميز على نمو صافي الربح بعد الضرائب، حيث بلغ 6,1 بنسبة نمو 58% مقارنة بالعام الماضي بعد تحييد أثر العناصر غير التشغيلية.

خطة عمل متعددة الجوانب

واعتمدت الشركة على خطة عمل متعددة الجوانب للوصول إلى أفضل أداء على الصعيدين التشغيلي والمالي، الذي يعد أحد الركائز الاستراتيجية لتحقيق أهداف الشركة التي تتضمن تحقيق نمو في الإيرادات، وانعكاس ذلك على ربحية الشركة من خلال ترشيد النفقات المختلفة وخفض وإعادة هيكلة قروض الشركة من أجل الوصول إلى أقل تكلفة للتمويل. 

وينصب تركيز الشركة الآن على تحقيق تدفقات نقدية مرتفعة، بجانب ترشيد النفقات الرأسمالية، من خلال الأداء التشغيلي القوي واستمرار توزيعات الأرباح من استثماراتنا لتحقيق تدفقات نقدية حرة للمساهمين وضمان استمراريتها. 

وقد وصلت التدفقات النقدية الحرة خلال تسعة أشهر إلى 5,8  مليار جنيه وبتحييد أثر توزيعات الأرباح من فودافون تصل إلى 1,8، ما يعكس  قدرة الشركة على تحقيق تدفقات نقدية قوية.

وتتجه الشركة نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية في أن تصبح مزودًا رائدًا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع تحويل مصر إلى مركز رقمي استنادًا إلى تميز أدائها التشغيلي في ظل وجود رأس المال البشري والتطوير المستمر لإمكانيات البنية التحتية لدى الشركة. 

المصرية للاتصالات نتائج الاعمال التسعة اشهر 2021 النمو الاتصالات

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