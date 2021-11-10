وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع عضو بالكونجرس

عقد وزير الخارجية سامح شكري، مساء اليوم، اجتماعا افتراضيا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع عضو الكونجرس الأمريكي آدم سميث.

وتناول الاجتماع عددًا من موضوعات التعاون الثنائي، في إطار المشاورات الرامية إلى مواصلة تطوير مسار العلاقات المصرية الأمريكية.

وكذلك ‏تناول شكري موضوعات خاصة بالشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، أثناء اتصال هاتفي، مع عضو الكونجرس الأمريكي هال روجرز.

واختتم شكري ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الثلاثاء، الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة، والذي ناقش العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

والتقى شكري، خلال وجوده في واشنطن، بنظيره الأمريكي، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الولايات المتحدة رفيعي المستوى من دوائر صنع القرار.