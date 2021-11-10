افتتاح مزار كنيسة السيدة العذراء مريم وتطييب الرفات المقدسة

افتتح الأنبا سيداروس، الأسقف العام، مساء اليوم، مزار كنيسة السيدة العذراء مريم بعزبة النخل عقب صلاة رفع بخور عشية تطييب الأجساد المقدسة وتضم: القديس مارجرجس الروماني، والقديس مارمينا العجايبي، والقديس أبانوب النهيسي، والقديس الأنبا موسى الأسود، والقديس الأمير تادرس الشطبي، والقديس أبي فام الجندي، والقديس ماربقطر، وزكا العشار، شهداء أخميم، شهداء أنصنا، وكف طفلة من شهداء أنصنا.

ووضع أسقف قطاع كنائس عزبة النخل رفات القديسين بالمقصورات الخاصة بها في المزار؛ ليصبح المزار متاحاً كل يوم لجميع أفراد الشعب.