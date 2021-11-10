وزير التعليم يوجه رسالة لطلاب الثانوية الراغبين فى «التقسيم»
رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مطالب الأهالي بتخفيف مناهج الثانوية بسبب إلغاء التشعيب.
وقال وزير التعليم، لـ"الدستور": “إلغاء التشعيب يقتضي إعادة صياغة كثير من المواد وهو ما يحدث حاليًا، حتى نضبط حجم المادة العلمية مع الأزمنة الدراسية”، وواصل: “لا داعي للانزعاج، لأننا نعمل على هذا طوال العالم”.
ونصح وزير التعليم طلاب الثانوية العامة بالإقلاع عن فكرة "التقسيم"، قائلاً: “مَن يريد التقسيم من طلاب الثانوية العام الحالي عليه الإقلاع عن هذه الفكرة، لأنها ستكون غير صالحة في ضوء إلغاء التشعيب”.
واختتم وزير التعليم رسالته لطلاب الثانوية العامة: "مَن سيرسب في ثانوية هذا العام سيعيد السنة بمناهجها المعدلة".