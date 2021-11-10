الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس يستقبل ولي العهد الأردني

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

استقبل البابا تواضروس الثاني، اليوم الأربعاء، صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية والوفد المرافق له، في المقر البابوي بالقاهرة.

تبادل البابا والأمير كلمات الترحيب والشكر، كما أكد قداسته على عمق علاقات المحبة والترابط بين مصر والأردن على كافة المستويات وكذلك العلاقة القوية بين جلالة الملك عبد الله وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي كلمته أيضًا قدم قداسة البابا الشكر للملك عبد الله الثاني وذلك للمحبة والود والاهتمام بالمواطنين المصريين في الأردن، وأيضًا المكرمة الملكية التي قدمها جلالته في الأرض الخاصة بالكنيسة القبطية في منطقة المغطس المباركة إبان زيارة قداسته إلى الأردن في سبتمبر ٢٠١٦.

وتفقد قداسته وسمو الأمير المعرض المقام من هيئة تنشيط السياحة الأردنية في البهو المقابل لمسرح الأنبا رويس حيث توجد بالمعرض بعض المنتجات بالإضافة إلى عرض للأماكن السياحية والدينية بالأردن.

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وائل لطفي

ولماذا لا ننقل المقابر كما هى؟

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