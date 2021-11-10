الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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سياسي

برلماني: زيادة الصادرات لـ5 ملايين طن سنويًا إنجاز غير مسبوق

النائب احمد محسن
النائب احمد محسن

أعرب أحمد محسن، عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، عن سعادته بالطفرة الحقيقية الملموسة في الصادرات الزراعية المصرية للخارج، ووصولها خلال العام الحالي إلى نحو 5 ملايين طن وبزيادة 600 ألف طن عن العام الماضي، مؤكدًا أن هذا يرجع إلى سياسة زراعية واقتصادية رشيدة وفاعلة، تتبناها مصر بتوجيهات الرئيس السيسي.

وأشار محسن، في تصريحات الأربعاء، إلى نجاح وزارة الزراعة في فتح الأسواق الصينية أمام العديد من المنتجات الزراعية، ومنها النجاح في تصدير 100 ألف طن من "الرمان المصري" سنويا وبعد مفاوضات وجهود مكثفة على مدى الفترة الماضية.

وشدد عضو زراعة الشيوخ على أن فتح الأسواق الصينية أمام المنتج الزراعي المصري، له آثار كبيرة خصوصًا أن الصين هى الأعلى كثافة في العالم، وهذا يزيد من تصدير السلع والمنتجات الزراعية إليها.

وأفاد أحمد محسن أن الدولة تعمل على تطوير القطاع الزراعي وتطوير "المنتج الزراعي" في الوقت نفسه، لذلك تمكنت البلاد من فتح 40 سوقًا أمام الصادرات الزراعية المصرية خلال الثلاث سنوات الأخيرة، قائلا: وهذا يحسب لآداء الدولة المصرية ونشاطها الاقتصادي - الزراعي الواسع.

النائب أحمد محسن لجنة الزراعة مجلس الشيوخ الصادرات الزراعية الرئيس السيسي وزارة الزراعة

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