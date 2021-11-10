نائب التنسيقية يوجه سؤالاً حول ظاهرة انتشار القمامة بشبرا الخيمة

تقدم محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسؤال للدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية بشأن خطة الوزارة للتصدي لظاهرة انتشار القمامة بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وجاء في سؤاله أنه عملا بحكم المادة (129) من الدستور، والمادة (198) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أتقدم بالسؤال عن خطة الوزارة للتصدي لظاهرة انتشار القمامة بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حيث يعاني أهالي مدينة شبرا الخيمة سواء حي شرق شبرا الخيمة أو حي غرب شبرا الخيمة، من انتشار وتفاقم أزمة القمامة والمخلفات بمختلف أنواعها في كثير من الشوارع العامة الرئيسية والفرعية، وسط عدم مقدرة الإدارة المحلية ممثلة في محافظة القليوبية التصدي لحل هذه المشكلة.

وجاء سؤال النائب: ما هي خطة وزارة التنمية المحلية للتصدي لظاهرة القمامة في مدينة شبرا الخيمة – محافظة القليوبية، وما هو البرنامج الزمني لتنفيذ هذه الخطة؟ على أن تكون الإجابة عليه (كتابة) عملا بحكم المادة (200) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.