الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

محاكمة المتهم بالشروع فى قتل طليقته وسرقتها بالسلام

محكمة
محكمة

أحالت نيابة السلام، اليوم الأربعاء، المتهم بسرقة أموال ومصوغات طليقته والشروع في قتلها أثناء حضوره لزيارة طفلهما بمنزل والدها بمدينة السلام، لمحكمة الجنايات. 

وذكر قرار الإحالة إن المتهم ع .م عامل أقر برتكابه جريمة سرقة مصوغات طليقته وأموالها وعندما حاولت الاستغاثة قام بالتعدى عليها بالضرب وشرع في قتلها مستخدما آله حادة.  

وكانت بداية الواقعة عندما حررت سيدة محضرًا بقسم شرطة السلام، تتهم فيه طليقها بسرقة مصوغاتها وأموالها بعد طلاقهما مباشرةً والشروع في قتلها بإستخدام آله حادة ، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقالت المجني عليها "فاتن .ع" فى أقوالها إنه حدثت مشاكل وخلافات كثيرة بينهما لسكنهم في منزل عائلته واستغلالهم لها وإنفاق كل راتبها على عائلته أول بأول  نظرًا لأنها تعمل ممرضة بإحدى المستشفيات الخاصة.

وأضافت أنها طلبت منه مرات عديدة استئجار شقة بعيدًا عن منزل أسرته، لكنه رفض وانتهى الأمر بينهما للطلاق، وبعد أسبوع من طلاقهما حضر المتهم لرؤية طفلة فى منزل والدها، وقام بالتعدي عليها بالضرب وسرقة أموالها ومصوغتها وأحدث لها عدة إصابات.

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وائل لطفي

الهوى المصرى

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