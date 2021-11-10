الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إعفاء طلاب المعاهد الأزهرية بجنوب سيناء من المصروفات الدراسية

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

وافق الإمام الأكبر شيخ الأزهر، على إعفاء الطلاب من المصروفات الدراسية فى التعليم قبل الجامعى، أسوة بأبناء شمال سيناء.

وذكرت محافظة جنوب سيناء في بيان لها، أن ذلك الإجراء يأتي فى إطار التخفيف عن الطلاب وأولياء الأمور والارتقاء بمنظومة التعليم فى ظل القيادة الرشيدة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأشار البيان إلى التعاون المثمر والبناء بين محافظة جنوب سيناء والأزهر الشريف وبناء على جهود اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء نحو التخفيف عن كاهل ابناءه الطلاب ومخاطبته فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بِشأن إعفاء الطلبة والطالبات غير القادرين الملتحقين بالمعاهد الأزهرية أو فرع جامعة الأزهر بجنوب سيناء من المصروفات الأساسية أسوة بأبناء شمال سيناء .

مصر السيسي محافظة جنوب سيناء الأزهر الطيب

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