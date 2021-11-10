لقاءات مكثفة بدوائر «صنع القرار».. ماذا فعل «شكري» على هامش الحوار الاستراتيجي؟

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، عدة لقاءات مكثفة ومهمة مع دوائر صنع القرار بالولايات المتحدة، وذلك خلال وجوده في واشنطن، لحضور أعمال الحوار الاستراتيجي بين مصر وأمريكا.

واختتم شكري، ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الثلاثاء، الحوار الاستراتيجي بين البلدين، واتفقا على ضرورة عقده بشكل دوري، لبحث العلاقات الثنائية وأبرز الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

لقاء المبعوث الأمريكي إلى إيران

وفي مستهل زيارته إلى واشنطن، أول أمس، الإثنين، التقى وزير الخارجية بالمبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران روبرت مالي، وتباحثا حول مستجدات الملفات في منطقة الشرق الأوسط.

شكري ومبعوث أمريكا إلى إيران

وأكد السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن لقاء شكري ومالي تم خلاله تبادل الرؤى بين القاهرة وواشنطن فيما يخص الأوضاع الحالية في المنطقة.

ويأتي اللقاء بين وزير الخارجية والمبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران في ظل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعميق التنسيق في العديد من الملفات.

البعثة المصرية لدى واشنطن

وعقد وزير الخارجية اجتماعا، في اليوم ذاته، ‏مع أعضاء البعثة المصرية لدى واشنطن، تم خلاله مناقشة سبل تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة.

لقاء البعثة المصرية في واشنطن مع شكري

وأوضحت الخارجية أن اجتماع شكري والبعثة المصرية في واشنطن، أكد أهمية مواصلة الجهد للدفع قدما بالعلاقات المصرية الأمريكية، بما يحقق تطلعات البلدين، والشعبين الصديقين.

السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام

وكذلك، أجرى شكري مباحثات مع السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام، هاتفيا، حول العلاقات بين مصر والولايات المتحدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن المباحثات الهاتفية بين شكري وجراهام تناولت مجمل العلاقات الثنائية للبلدين، مشيرا إلى أن ذلك جاء في إطار الاهتمام بالتواصل مع كافة دوائر صنع القرار بالولايات المتحدة.

جراهام وشكري

باحثو المجلس الأطلنطي

وفي ختام ذلك اليوم، شارك وزير الخارجية في جلسة حوارية مع مجموعة من الباحثين التابعين للمجلس الأطلنطي.

وخلال الجلسة، استعرض شكري رؤية مصر تجاه عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها البلاد لتحقيق السلام في المنطقة، والحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

شكري وسفير مصر لدى واشنطن في المجلس الأطلنطي

جلسة نقاشية في مركز ويلسون

واستكمل وزير الخارجية، أمس الثلاثاء، سلسلة لقاءاته في العاصمة الأمريكية، إذ شارك في جلسة نقاشية نظمها مركز "ويلسون" البحثي هناك، تحت عنوان "تقييم التفاعلات الإقليمية: الرؤية المصرية".

وناقش شكري، خلال الجلسة، أبرز محددات السياسة الخارجية المصرية، وجهودها على الصعيد الإقليمي.

وأكد، خلال النقاش، أن مصر تدعم تحقيق الاستقرار في ليبيا، مشددا على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية.

وزير الخارجية في مركز ويلسون البحثي

نائبة الكونجرس «كاي جرنجر»

وجرى اتصالا هاتفيا بين وزير الخارجية سامح شكري، ونائبة الكونجرس الأمريكي كاي جرنجر، ناقشا خلاله عدد من موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين.

من جانبها، أعربت نائبة جرنجر، عن سعادتها بالحديث مع وزير الخارجية سامح شكري، الذي يزور واشنطن للمشاركة في الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة.

وقالت نائبة الكونجرس الأمريكي، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، عقب انتهاء الاتصال، :"استمتعت بالحديث مع وزير الخارجية المصري شكري، اليوم.. مصر شريك مهم للولايات المتحدة، وتلعب دورًا رئيسيًا في الاستقرار الإقليمي".

مكالمة هاتفية بين شكري ونائبة بالكونجرس

وتابعت: "ناقشنا مواضيع من بينها الاستثمار الأمريكي في مصر، والتهديدات الأمنية في أفريقيا والشرق الأوسط، والتعاون الإقليمي".

المنظمات اليهودية الأمريكية

كما اجتمع وزير الخارجية، أمس، ‏مع ممثلي المنظمات اليهودية الأمريكية، وتناول النقاش مساعي تحقيق السلام في المنطقة.

وشمل اللقاء بحث عمق العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، والحديث حول، رؤية مصر تجاه أبرز قضايا المنطقة، وتحركات القاهرة الدؤوبة لإحياء مسار السلام سعيًا نحو تحقيق السلام الشامل ودعم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.

لقاء شكري وممثلي المنظمات اليهودية الأمريكية

ممثلي الغرفة التجارية الأمريكية

وفي ختام اللقاءات، التقى شكري مع ممثلي الغرفة التجارية الأمريكية، وبحثوا زيادة التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة.

وتناول اللقاء العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والولايات المتحدة، وضرورة بحث سبل زيادة الاستثمارات.