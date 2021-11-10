الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

رامي صبري: «اللي فاهم إن حق كريم أخويا هيضيع يبقى ميعرفنيش»

رامي صبري شقيقة
رامي صبري شقيقة

نشر المطرب رامي صبري صورة تجمعه بشقيقه كريم الذي توفي منذ عدة أشهر، وعلق على الصورة قائلا: أول مرة أكتب بوست مش فني آسف تقرير الطب الشرعي لحالة وفاة أخي الغالي كريم سيتم الطعن عليه بلجنة ثلاثية.. اللي فاهم إن حق كريم هيروح يبقى بيحلم وميعرفنيش".

وأضاف رامي صبري: “هاخد حقه وبالقانون وفي عهد رئيسنا المحترم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كل واحد هياخد حقه بالقانون.. أخي الغالي كريم اقسم بالله اقسم بالله حقك هجبهولك الله يرحمك ويغفرلك”. 

وكان كريم صبري قد رحل عن عالمنا في 11 يوليو الماضي إثر غرقه فى ترعة المريوطية ونعاه عدد كبير من نجوم الغناء منهم عمرو دياب وتامر حسنى ومحمد حماقى وهانى شاكر وإليسا وأصالة وإيهاب توفيق وشذى وهيثم سعيد وهيثم نبيل.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الطب الشرعي تقرير الطب الشرعي المطرب رامي صبري النجم رامي صبري رحل عن عالمنا

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