الأربعاء 10 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين ترسل مليونا ونصف المليون جرعة لقاح كورونا إلى بيلاروسيا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أرسلت الصين، دفعة جديدة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، التي تنتجها شركة (سينوفارم)، إلى بيلاروسيا اليوم الأربعاء.

وأفادت سفارة بيلاروسيا في الصين - لوكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية - بأن الشحنة الجديدة تشمل 500 ألف جرعة قدمتها الصين كمساعدات إنسانية، بالإضافة إلى مليون جرعة اشترتها بيلاروسيا، كما تضم ​​أكثر من 500 ألف حقنة لإعطاء اللقاح.

وفي وقتٍ سابق، تبرعت الصين بـ900 ألف جرعة من اللقاح إلى بيلاروسيا، فيما يدرس البلدان رفع مستوى التعاون في مجال اللقاحات والأدوية ضد الإصابة بكورونا.

الصين لقاح كورونا بيلاروسيا

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وائل لطفي

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