مصادر: زيادة الرحلات الجوية السعودية إلى الغردقة وشرم الشيخ

كشفت مصادر مطلعة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عن زيادة معدلات تشغيل شركة الخطوط الجوية السعودية بين مطارات المملكة ومدينتي وشرم الشيخ والغردقة خلال الفترة الحالية، وذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الدولية الوافدة إلى المنتجعات السياحية المصرية.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ" الدستور"، أن مطاري الغردقة وشرم الشيخ الدوليين يشهدان خلال الفترة الراهنة زيادة كبيرة في معدلات التشغيل الخاصة بشركة الخطوط الجوية السعودية القادمة من مختلف المطارات المملكة، حيث يستقبلان ما يقرب من 20 رحلة أسبوعيًا، لنقل ما يقرب من 10 آلاف سائحًا سعوديًا.

وأشارت إلى أن السياحية السعودية الوافدة الى المدن المصرية وبالاخص مدينتى شرم الشيخ والغردقة، أصبح عنصرًا وركيزة أساسية للسياحة الأجنبية الوافدة إلى البلاد مؤخرًا، مشيرًا إلى حرص مسئولي المطارات السياحية على حسن استقبال الوفود السياحية المختلفة.

وأوضحت أن السياحية الروسية الوافدة الى المنتجعات السياحية المصرية؛ تأتي في المرتبة الأولى ثم السياحية الأوكرانية في الترتيب الثاني، وتاتي السياحية الألمانية في الترتيب الثالث، بينما تاتي السياحة السعودية فيى المرتبة الرابعة.

وتوقعت زيادة معدلات التشغيل الجوية والركابية مختلفة الجنسيات إلى المدن السياحية المصرية مع بداية العام الجديد، في ظل حصول المطارات المصرية على شهادات الاعتماد الصحي للسفر الآمن من المجلس الأعلى للمطارات، في الربع الأول من العام الجاري.

ونوهت بأن الفترة المقبلة ستشهد حركة النقل الجوى العالمي زيادة ملحوظة للغاية، بعد بدء معظم دول العالم في تلقيح مواطنيها باللقاحات المضادة لفيروس كورونا القاتل، ما سيساهم بشكل كبير في زيادة حركة السفر والتنقل للمواطنين بين الدول.