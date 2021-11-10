وزير التنمية المحلية: استرداد 1652 فدانًا وإزالة 1577 تعديًا خلال نوفمبر

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الأجهزة التنفيذية في المحافظات تعمل على قدم وساق، لاستعادة أملاك الدولة، وإزالة التعديات.

واستعرض شعراوي، خلال اجتماع عقده مع قيادات الوزارة، جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون لتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة واستعادة حق الشعب تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة فرض هيبة الدولة وإزالة التعديات على أراضيها وأملاكها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة، وكذا تنفيذ تكليفات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.

وأوضح أنه مع بداية المرحلة الثالثة للموجة 18 في 6 نوفمبر الجاري نجحت المحافظات فى إزالة 1577 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 212 ألف متر، واسترداد 1652 فدانًا من خلال تنفيذ 577 حالة إزالة على الأراضي الزراعية.

كما تابع وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع آخر مستجدات ملف انتقال الوزارة للعاصمة الإدارية الجديدة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للحكومة بالبدء الفعلي في الانتقال للحي الحكومي اعتبارًا من ديسمبر القادم، والاطمئنان على الانتهاء من كل التجهيزات الخاصة بمقر الوزارة، بالإضافة إلى الانتهاء من كل البرامج التدريبية المقدمة للموظفين المرشحين من الوزارة للإنتقال للعاصمة وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والتيسيرات التى سيتم منحها فيما يخص إقامة العاملين ووسائل المواصلات لنقلهم.

واستعرض شعراوي، مع القيادات المعنية بالوزارة، ملف توفير فرص عمل للشباب والمرأة بالمحافظات عبر القروض التي يوفرها صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة وكذا برنامج مشروعك بالتنسيق مع عدد من البنوك الوطنية، وكذا مبادرة "شغلك في قريتك" لتوفير فرص عمل لأبناء القرى بالمحافظات المستهدفة في المرحلة الأولى للمبادرة.

كما تابع "شعراوي" أيضًا مشروعات البنية التحتية الجارية ضمن منظومة المخلفات الصلبة الجديدة الجاري تنفيذها في مختلف محافظات الجمهورية سواء بإنشاء مدافن صحية آمنة أو محطات وسيطة أو تطوير لمصانع تدوير المخلفات بالتنسيق والتعاون مع وزارات البيئة والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.

وفى ختام اللقاء وجه اللواء محمود شعراوي بضرورة التواصل والتنسيق الجيد بين قطاعات الوزارة المختلفة خاصة فيما يخص تنفيذ التكليفات الرئاسية للمشروعات والملفات التي تشرف الوزارة على تنفيذها.

وشدد "شعراوي" على أهمية متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظات وفقًا للبرنامج الزمنى وتذليل أي عقبات تعوق تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظات بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتي تأتي على رأس أولويات عمل الوزارة والمحافظات.