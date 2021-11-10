الخارجية الأمريكية: العودة للاتفاق النووي يصب بمصلحة واشنطن

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، اليوم الأربعاء، إن العودة المتبادلة للاتفاق النووي تبقى الوسيلة الأكثر فعالية لمنع إيران من الحصول على السلاح النووي.

وأضاف برايس، فى تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، أن العودة المتبادلة تصب فى مصلحة الولايات المتحدة وشركائها وحلفائها في المنطقة.

وحذر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، فى وقت سابق، من أن الوقت ينفد بالنسبة لإيران للعودة إلى الاتفاق حول برنامجها النووي المبرم عام 2015 وسط مخاوف من فشل جهود إحياء الصفقة النووية.