سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 10-11-2021

أظهرت بيانات شاشات تداول العملات الأجنبية، استقرار أسعار الصرف الأجنبي، ومنها سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع، فى البنك المركزي والبنوك العامة والاستثمارية، حيث بلغ 15،72 جنيه، نتيجة توفير الكميات اللازمة من الدولار الأمريكي، لتلبية احتياجات المستثمرين ورجال الأعمال والشركات المختلفة، من مختلف البنوك المصرية، خاصة مع تأثير سعر الدولار على معدل أسعار الكثير من المنتجات والخدمات المختلفة، ومنها السلع الغذائية والاستراتيجية المهمة، مع الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المصرفى.

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في البنوك اليوم

فى السياق ذاته، كشفت بيانات أسعار تداول العملات الأجنبية، استمرار معدلات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع فى البنوك، الأربعاء، بذات المعدلات الطبيعية وفقا لآلية العرض والطلب فى السوق المصرفى، نتيحة لزيادة معدلات الأداء الاقتصادى، وتوفير كميات كبيرة من الدولار عبر تدفقات المصريين العاملين في الخارج، مما يساهم فى زيادة الدولار الأمريكي بالبنوك واستقرار الأسعار.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

بالإضافة لذلك استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند مستوى 15.63 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال تعاملات اليوم.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

كذلك شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثباتًا عند مستوى 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع خلال التعاملات.



سعر الدولار في بنك مصر

كما سجلت شاشات التداول في البنوك، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر 15.63 جنيه للشراء، بينما سجل 15.73 جنيه للبيع.



سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

أيضا أظهر تداول العملات الأجنبية، استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15،75 جنيه للشراء بينما سجل 15،65 جنيه للبيع.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

كما كشفت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وأيضا بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري 15.65 جنيه للشراء بينما سجل 15.75 جنيه للبيع.



سعر صرف الدولارفي بنك أبو ظبي

فى نفس السياق، فقد استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15.67 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك عوده

كما شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع خلال التعاملات.



سعر صرف اليورو فى البنوك خلال تعاملات اليوم

فى الختام، أظهرت الشاشات الإلكترونية في البنوك، منها البنك الأهلي المصرى، استقرار سعر صرف اليورو مقابل الجنيه عند مستوى 18.54 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع.

كما حافظ سعر اليورو في بنك مصر عند مستوى 18.54 جنيه للشراء و18.73 جنيه للبيع خلال فترة التعاملات.