على الحجار يحيى عاشر ليالِ الموسيقى العربية على مسرح النافورة.. اليوم

يحيي النجم علي الحجار، اليوم الأربعاء، حفلاً ضخمًا، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو حازم القصبجي، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والذي يقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وبرئاسة الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا.

ومن المقرر أن يقدم الحجار، خلال الحفل برنامج فني مميز، يضم باقة مختارة من أجمل أعماله التي قدمها على مدار مشواره الفني الممتد، وتنوعت ما بين الوطنية، والعاطفية، والدينية، منها: ما تمنعوش الصادقين، الليل وآخره، فى قلب الليل، المال والبنون، عم بطاطا، أبوالريش، أنت المدد، تجيش نعيش، على قد ما حبينا، مسألة مبدأ، لو تعرفى، غوايش، من غير ما تتكلمي، عارفه، وبوابة الحلواني.

ويسبق حفل الحجار، فاصلا غنائيا يحييه كل من السورية وعد البحري ، وحنان عصام، وأحمد عفت.

ـ كورال أطفال الأوبرا على المسرح الخارجي

وفي السابعة مساء على المسرح الخارجي يقدم كورال أطفال الأوبرا حفلا بقيادة المايسترو أحمد عامر يضم كوكبة من أشهر أعمال عمالقة الغناء.

شروط حضور حفلات الموسيقى العربية

ووضعت دار الأوبرا المصرية عددا من الشروط لحضور الجمهور حفل علي الحجار على مسرح النافورة وجاءت كالتالي:

غير مسموح بالدخول بدون ارتداء كمامات.

الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.

غير مسموح بتحريك المقاعد.

ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

ارتداء الزى اللائق بالمكان (ممنوع ارتداء الشورت).

ممنوع التصوير.

فعاليات الدورة الـ30 لمهرجان و مؤتمر الموسيقى العربية

وتستمر الدورة الـ30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية لمدة 15 يومًا متتالية على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة مثل: (النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية)، بالإضافة إلى محافظة البحيرة في أوبرا دمنهور، ومحافظة الإسكندرية بمكتبة الإسكندرية التي تستضيف الحفلات لأول مرة وتضم 33 حفلا غنائيا وموسيقيا بمشاركة كوكبة من الفنانين من 10 دول عربية، هي: مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، وعمان.