نائبة بالكونجرس: مصر شريك مهم لأمريكا.. وتلعب دورًا رئيسيًا فى الاستقرار الإقليمى

أعربت نائبة الكونجرس الأمريكي كاي جرنجر، عن سعادتها بالحديث مع وزير الخارجية سامح شكري، الذي يزور واشنطن للمشاركة في الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة.

وقالت نائبة الكونجرس الأمريكي، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، :"استمتعت بالحديث مع وزير الخارجية المصري شكري، اليوم.. مصر شريك مهم للولايات المتحدة، وتلعب دورًا رئيسيًا في الاستقرار الإقليمي".

وتابعت: "ناقشنا مواضيع من بينها الاستثمار الأمريكي في مصر، والتهديدات الأمنية في إفريقيا والشرق الأوسط، والتعاون الإقليمي".

وجرى اتصال هاتفي، اليوم، بين شكري، وجرنجر، إذ قال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الاتصال تناول عددًا من موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين.

واختتم شكري، اليوم الثلاثاء، أعمال الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة، والذي عقد بحضور وفدي البلدين، في العاصمة الأمريكية «واشنطن».