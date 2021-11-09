تفاصيل حفل فرقة بلاك تيما بساقية عبدالمنعم الصاوى.. 27 نوفمبر

تستعد فرقة بلاك تيما لتقديم حفلها على مسرح قاعة النهر بساقية عبدالمنعم الصاوي، يوم السبت 27 نوفمبر، في السابعة مساءً.

يقدم ثلاثي الفرقة أمير وبحر وعبده، باقة متنوعة من أغانيهم المحبوبة «بحار» و«كل مرة» و«إيه يعني»، و«أخبار أهرام جمهورية»، بالإضافة إلى مقتطفات من أحدث ألبومات بلاك تيما «لون الكاكاو»، كما تقدم الفرقة مجموعة من أغنياتها القديمة بعد إعادة توزيعها.

فريق بلاك تيما

يذكر أن فريق بلاك تيما تأسس عام 2004 بنجومه أمير صلاح الدين، أحمد بحر ومحمد عبده، ونجح في تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة بعد أن أقام العديد من الحفلات في مختلف الأماكن الثقافية في مصر.

نال الفريق العديد من الجوائز منها الميوزك أوورد للشرق الأوسط.

شارك بلاك تيما في فيلم «ألف مبروك» عام 2009، وطرح ألبوم «بحار» عام 2010، وألبومه الثاني بعنوان «غاوي بني آدمين» في شهر أبريل عام 2012.

وحصل الفريق على جوائز «الميما» كأفضل فريق غنائي في الشرق الأوسط.