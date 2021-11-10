سعر اليورو يواصل الارتفاع اليوم الأربعاء 10-11-2021

واصل سعر اليورو للبيع والشراء لدى البنوك، ارتفاعه أمام الجنيه المصري، اليوم الأربعاء الموافق 10-11-2021، خلال الأسبوع الجارى، وذلك بالتزامن مع حالة الاستقرار التى تشهدها أسعار العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية.



سعر اليورو اليوم الأربعاء 10-11-2021

وتراوح سعر شراء اليورو فى مستهل تعاملات، اليوم الأربعاء، بين 18.095 جنيه و18.125 جنيه، بينما تراوح سعر بيع اليورو ما بين 18.24 جنيه لـ 18.28 جنيه، حيث ارتفع سعر الشراء لدى البنك المركزى المصرى من 18.1205 جنيه لـ 18.1252 جنيه، وارتفع سعر البيع من 18.2352 جنيه لـ 18.2447 جنيه، وارتفع سعر اليورو "بنكنوت" ببنك مصر للشراء من 18.0658 جنيه لـ 18.097 جنيه، وارتفع سعر البيع من 18.249 جنيه لـ 18.271 جنيه ، وفيما يخص سعر اليورو "تحويل" ارتفع سعر الشراء من 18.0711جنيه لـ 18.102 جنيه ، كما ارتفع سعر البيع من 18.2489 جنيه لـ 18.270 جنيه.

وارتفع سعر اليورو "بنكنوت" لدى البنك الأهلي المصري من 18.0658 جنيه لـ 18.097 جنيه، كما ارتفع سعر البيع من 18.2316 جنيه لـ 18.267 جنيه، وارتفع سعر اليورو "تحويل" من 18.0658 جنيه لـ 18.097 جنيه للشراء، كما ارتفع من 18.2316 جنيه لـ 18.2678 جنيه للبيع.

وارتفع سعر شراء اليورو لدى بنك الإسكندرية من 18.052 جنيه لـ 18.095 جنيه للشراء، كما ارتفع سعر البيع من 18.231 جنيه لـ 18.28 جنيه، وارتفع سعر اليورو لدى البنك التجاري الدولي من 18.0889 جنيه لـ 18.1202 جنيه للشراء، ومن 18.2422 جنيه لـ 18.2911 جنيه للبيع.

يشار إلى أنه تسود توقعات بين وزراء مالية الاتحاد الأوروبى بانحسار الارتفاعات غير المسبوقة فى مستويات الأسعار بحلول العام المقبل 2022، تأثرًا بتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد عالميًا، على سلاسل الإنتاج والتصنيع وتراجع المعروض من السلع أمام تزايد حركة الطلب مع تخفيف القيود التى فرضتها الحكومات الغربية أثناء الجائحة.