كامل العدد.. عمر خيرت يشعل مسرح النافورة بـ«فيها حاجة حلوة» (صور)

بدأ منذ قليل، حفل الموسيقار العالمي عمر خيرت، المقام على مسرح النافورة، بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات الدورة الـ30 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والتي تقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا.

استقبل الجمهور«خيرت» بالتصفيق لمدة 10 دقائق، بينما رحّب الأخير بالحاضرين وبدأ العزف بافتتاحية مصرية، ثم أشعل المسرح بمعزوفة «ليلة القبض على فاطمة»، و«ضمير أبلة حكمت» و«فيها حاجة حلوة».

وحمل المسرح شعار «كامل العدد»، بعد أن نفدت التذاكر بالكامل فور طرحها بالموقع الإلكتروني الخاص بالأوبرا، والتى انقسمت أسعارها إلى أربعة فئات وهى 410-810-1210-1510.

ومن المقرر أن يقدم برنامج مميز لجمهوره يضم باقة متنوعة من أهم مؤلفاته خلال مشواره الفني العريق، وبالترتيب هي: «هي دي الحياة»، «في هويد الليل»، «مسألة مبدأ»، «تيمة حب»، «زي الهوى»، «رابسودية عربية»، «فيها حاجة حلوة»، «امتى الزمان يسمح يا جميل»، «أندلسية»، «إعدام ميت»، «الخواجة عبد القادر»، «جيران الهنا»، «النوم في العسل»، «صابر يا عم صابر»، «مافيا»، «عارفة»، «عم أحمد»، «البخيل وأنا»، ويختتم الحفل بـ١٠٠ سنة سينما.

ويتم إذاعة الحفل على الهواء مباشرة، على قناة سي بي بي، ومحطة نغم إف إم 105.3.

ويقام الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

شروط حضور حفلات مهرجان الموسيقى العربية بالأوبرا

ـ غير مسموح بالجلوس إلاّ فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.

-غير مسموح بتحريك المقاعد.

-ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

-ارتداء الزي اللائق بالمكان «ممنوع ارتداء الشورت».

-ممنوع التصوير.

يذكر أن الموسيقار عمر خيرت، اتفق على إحياء حفلين آخرين ضخمين من المقرر إقامتهما على خشبة النافورة أيضًا، يومي 21 و22 من الشهر نفسه، برفقة الأوركسترا الخاص به.