مذكرة تفاهم لإعادة هيكلة قرض «شركة كيما» للكيماويات

قال المهندس محمد حسنين رضوان رئيس شركة كيما، إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن الشركة تعد إحدى الشركات الرئدة فى صناعة الأسمدة النيتروجينية.

وأشار"رضوان" إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم لإعادة هيكلة القرض المشترك مع تحالف بنوك مصرية بقيمة 292 مليون دولار و1.92 مليار جنيه .

وأضاف فى تصريحات لـ«الدستور» أن التحالف البنكي مكون من “البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك العربي الأفريقي الدولي” بصفتهم ضامني التغطية ومسوقي التمويل، وانضم إليهم بنك القاهرة وبنك بلوم مصر والبنك العقاري المصري العربي بصفتهم بنوكاً مقرضة.

وأكد أنه تم استخدام القرض لتمويل مصنع الأمونيا واليوريا التابع لشركة كيما في أسوان والذي يعمل حالياً بنسبة 80% لخط الأمونيا و104% لخط اليوريا موضحًا أنه ستبلغ الطاقة الإنتاجية للمجمع 1200 طن يومياً من الأمونيا و1575 طناً يومياً من اليوريا مشيرًا إلي أن مذكرة التفاهم تمثل البنود الرئيسية التي سيتم تعديلها إلى اتفاقية القروض الموقعة مسبقاً في عام 2015.

وأوضح رئيس شركة كيما، أن توقيع مذكرة التفاهم والتى تعكس ثقة البنوك في كيما وآفاقها المستقبلية، وأن هذه الخطوة لم تكن لتحدث لولا دعم تحالف البنوك ومساهمينا.