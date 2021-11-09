الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مذكرة تفاهم لإعادة هيكلة قرض «شركة كيما» للكيماويات

كيما
كيما

قال المهندس محمد حسنين رضوان رئيس شركة كيما، إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن الشركة تعد إحدى الشركات الرئدة فى صناعة الأسمدة النيتروجينية.

وأشار"رضوان" إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم لإعادة هيكلة القرض المشترك مع تحالف بنوك مصرية بقيمة 292 مليون دولار و1.92 مليار جنيه .

وأضاف فى تصريحات لـ«الدستور» أن التحالف البنكي مكون من “البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك العربي الأفريقي الدولي” بصفتهم ضامني التغطية ومسوقي التمويل، وانضم إليهم بنك القاهرة وبنك بلوم مصر والبنك العقاري المصري العربي بصفتهم بنوكاً مقرضة.

وأكد أنه تم استخدام القرض لتمويل مصنع الأمونيا واليوريا التابع لشركة كيما في أسوان والذي يعمل حالياً بنسبة 80% لخط الأمونيا و104% لخط اليوريا موضحًا أنه ستبلغ الطاقة الإنتاجية للمجمع 1200 طن يومياً من الأمونيا و1575 طناً يومياً من اليوريا مشيرًا إلي أن مذكرة التفاهم تمثل البنود الرئيسية التي سيتم تعديلها إلى اتفاقية القروض الموقعة مسبقاً في عام 2015.

وأوضح رئيس شركة كيما، أن توقيع مذكرة التفاهم والتى تعكس ثقة البنوك في كيما وآفاقها المستقبلية، وأن هذه الخطوة لم تكن لتحدث لولا دعم تحالف البنوك ومساهمينا. 

 

الافريقي على خلال مصنع عمل الدولة مذكرة تفاهم مصري البنك الحكومة وزارة البنك الأهلي الاول

رئيس التحرير

وائل لطفي

الهوى المصرى

الأكثر قراءة

وائل لطفي يحاور فيلسوف السينما داود عبدالسيد

أول تعليق من وزير التعليم على وضع منهج الكيمياء والفيزياء للرابع الابتدائى

وزير الرياضة يعلن موعد إجراء انتخابات الزمالك

قاتل صديقه فى كرداسة: «ذبحته وهو واقف زى الجمل عشان تليفونه عجبنى»

السجن المؤبد للطبيب المتهم بهتك عرض 6 فتيات وبراءة زوجته

«برأت الزوج قبل الموت».. وفاة «عروس الدقهلية» داخل المستشفى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

استعادة الجزويت

منى رجب

الأصول التى لا يعرفها الكثيرون الآن

ماجد حبته

الحوار الاستراتيجى المصرى الأمريكى

الحسين عبدالرازق

وانت مالك؟!

محمود خليل

الأدعية الدينية من التمائم والأحجبة إلى «السوشيال ميديا»

أحمد سعد زايد

الإسلام الإنسانى

ماجد حبته

الجوع يتصاعد.. والوقت يضيق

حسين دعسة

نهاية شرق المتوسط.. أم نهاية جائحة كورونا

صور

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

بيت العائلة المصرية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقتحم البيرة.. ومستوطنون يلحقون أضرارًا بممتلكات الفلسطينيين

لأول مرة.. ملك الأردن يلتقى عضوًا عربيًا فى «حكومة إسرائيل»

وزير فلسطينى: إسرائيل عائق حقيقى أمام تطوير الاقتصاد الفلسطينى