28 مليون جنيه صاف أرباح «مصر للألومنيوم» خلال العام الجارى

قال المهندس مؤمن ياسين، عضو مجلس ادارة شركة مصر للألومنيوم، إن الشركة نجحت فى التحول من الخسارة إلى الربح حيث سجلت صافي ربح بلغ 28.27 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2020 إلى يونيو الماضي، مقابل خسائر بلغت 1.67 مليار جنيه في العام المالي المقارن.

وأضاف عضو مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم، إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، خلال تصريحاته لـ«الدستور»، أن إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي ارتفعت إلى 11.36 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 7.25 مليار جنيه في العام السابق.

وأوضح أن الشركة تحولت إلى الربحية بعد دعم ارتفاع متوسط السعر الأساسي للمعدن ببورصة المعادن العالمية خلال العام المالي الماضي مقارنة بمتوسط سعر العام المالي السابق له مشيرًا إلي ارتفاع المبيعات بمقدار 98 ألف طن خلال العام المالي 2020-2021 .

وأكد أن شركة مصر للألومنيوم كانت قد أعلنت عن عقد جلسة الفض المالي للمناقصة العامة لخدمات استشارية مؤهلة وذات خبرة فى تطوير دراسات الجدوى، وتنفيذ مشروع خط إنتاج جنوط السيارات مشيرًا إلي أنه تمت الترسية على العطاءات المقبولة فنياً والأقل مالياً، وهو العطاء المقدم من المجموعة الهندسية الاستشارية “سيجمان”.

وأضافت الشركة أن الجمعية اعتمدت مشروع الموازنة الاستثمارية للعام المالي المقبل بقيمة 493.22 مليون جنيه بالتمويل الذاتي.

وأكد أن قرار وزيرة التجارة والصناعة بفرض تدابير وقائية نهايئة على واردات منتجات الألومنيوم من بنود القوالب والسلندرات والسلك لمدة 3 سنوات، ستكون له نتائج إيجابية على الشركة في زيادة المبيعات المحلية، مُضيفًا أن القرار جاء نتيجة الضرر الجسيم من زيادة الوردات على الصناعة المحلية.