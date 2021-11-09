مصرع طفلين في حريق نشب بمنزل أسرتهم في العجوزة

لقي طفلان مصرعهما، اليوم الثلاثاء، إثر نشوب حريق في منزل أسرتهما، نتيجة ماس كهربائي، في منطقة العجوزة بمحافظة الجيزة.

كان تلقى قسم شرطة العجوزة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية، مما أسفر عن وفاة طفلين نتيجة الاختناق.

وبعد إجراء الفحص، تبين أن الحريق كان داخل غرفة النوم نتيجة ماس كهربائي، وقضت النيران على كل محتويات الشقة، في حين كانت الأم خارج المنزل تشتري بعض مستلزمات المنزل، وعادت على دخان الحريق وسط حالة من الانهيار والحزن.

وكشفت التحريات الأولية التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة للمباحث بالجيزة، والمقدم محمد مجدي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، أن الطفلين يبلغان من العمر 4 سنوات وعامين.

وبسؤال والدتهما، قالت إنها قررت النزول إلى السوق لشراء بعض المستلزمات وتركتهما في البيت، وحدث ماس كهربائي في مفتاح كهرباء الغرفة؛ مما أدى إلى وفاتهما نتيجة الاختناق.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.